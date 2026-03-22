De la Fuente llama a América Latina a actuar unida ante crisis

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, hizo un llamado a los países de América Latina y el Caribe a responder de manera conjunta ante los cambios globales, al considerar que la cooperación regional ya no es solo una aspiración, sino una urgencia.

El pronunciamiento se dio durante la X Cumbre de jefas y jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) con África, celebrada en Bogotá.

De la Fuente subrayó que, frente a los retos actuales, los países de la región deben articular una respuesta “contundente, concertada, solidaria y colectiva”.

“No siempre ha sido posible, pero hemos encontrado fórmulas viables que no debemos desechar”, afirmó, al destacar que este tipo de encuentros permiten construir soluciones comunes.

El canciller reiteró que México apuesta por fortalecer el multilateralismo y el respeto al derecho internacional, así como por mantener los principios constitucionales de política exterior, como la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de controversias.

Además, refrendó la continuidad de la ayuda humanitaria al pueblo de Cuba.

Agenda regional y retos comunes

Durante su participación, destacó que la región ha avanzado en temas clave como el combate a la pobreza y el hambre, así como en el fortalecimiento de los sistemas de salud, educación y desarrollo científico.

Sin embargo, advirtió que los cambios globales impactan directamente en la vida cotidiana, con problemas como el encarecimiento de alimentos, la escasez de medicamentos y combustibles, y deficiencias en servicios básicos.

De la Fuente recordó que la Celac es el único mecanismo que reúne a todos los países de América Latina y el Caribe, lo que la convierte en una plataforma fundamental para impulsar la cooperación regional.

En ese sentido, planteó una agenda enfocada en seguridad alimentaria, acceso a vacunas, transición energética, atención a desastres naturales y fortalecimiento de la ciencia y la tecnología.

El canciller destacó que América Latina y África comparten historia, cultura y aspiraciones de desarrollo, representando a más de dos mil millones de personas con gran potencial de cooperación.

Finalmente, hizo un llamado a incluir el liderazgo de las mujeres en la agenda regional, al señalar que no puede haber desarrollo pleno sin su participación activa.

Como cierre, invitó a los asistentes a ser parte del próximo Mundial de futbol que albergará México, destacando el simbolismo de unión entre regiones que representa este evento global.

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