Celebra Sheinbaum disculpa histórica de España por la Conquista

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró este viernes el reconocimiento del ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, quien lamentó públicamente la “injusticia y el dolor” causados a los pueblos originarios de México durante la Conquista.

“Enhorabuena por este primer paso, canciller español”, expresó Sheinbaum desde Palacio Nacional, al considerar el gesto como un hecho sin precedentes en la historia moderna de las relaciones entre ambos países.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum calificó el pronunciamiento de Albares como “el primer paso hacia la reconciliación histórica” entre México y España, tras siglos de tensiones simbólicas derivadas de la colonización.

“El perdón engrandece a los pueblos, no es humillante, reconocer la historia, reconocer los agravios y pedir perdón o lamentarlos engrandece a los gobiernos”, señaló.

Albares, por su parte, aseguró que “es justo reconocer el dolor e injusticia que provocó la invasión a México”, aludiendo a los siglos de dominación colonial que transformaron la vida de las comunidades indígenas.

El canciller también recordó la gratitud de España hacia México, que acogió a miles de exiliados republicanos durante la dictadura franquista.

“España nunca olvidará la acogida del pueblo mexicano... damos las gracias a quienes nunca nos dieron la espalda”, afirmó.

Homenaje a las mujeres indígenas

Por otra parte, la mandataria destacó que este intercambio diplomático coincidió con la inauguración en Madrid de la exposición “Mujeres del Maíz”, una muestra que reúne piezas arqueológicas, etnográficas y contemporáneas para destacar el papel de la mujer indígena en la cultura mexicana.

“¿Cómo hacer visibles a las mujeres y a los pueblos indígenas en España?”, explicó Sheinbaum sobre el origen del proyecto, que surgió como parte de la reflexión impulsada desde 2019 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien solicitó al gobierno español ofrecer disculpas por los agravios de la Conquista.

La exposición se complementa con la publicación del libro “Mujeres del maíz y del cosmos: arte indígena de antes y de ahora”, cuyo prólogo fue escrito por Sheinbaum.

Dicha obra resalta la conexión espiritual y artística entre las mujeres originarias y la identidad mexicana actual.

Reconocimientos culturales y acercamiento bilateral

Durante el acto en Madrid, España entregó galardones a la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide y al Museo Nacional de Antropología, en reconocimiento a su aporte a la preservación cultural y al fortalecimiento de los lazos entre ambos países.

Para la titular del Poder Ejecutivo federal, estos reconocimientos son “símbolos de respeto y diálogo” que deben continuar creciendo.

“Es la primera vez que un gobierno español lamenta públicamente las injusticias hacia nuestros pueblos originarios. Es un mensaje de reconciliación y de dignidad compartida”, subrayó.

Finalmente, recordó que México también ha ofrecido disculpas históricas a otras naciones, como China, y a comunidades indígenas por agravios del pasado.

“Reconocer la historia engrandece a los pueblos y fortalece nuestra identidad”, concluyó.

