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Nacional

Celebra Presidencia modernización del acuerdo comercial con UE

Claudia Sheinbaum agradeció al presidente del Consejo Europeo y a la presidenta de la Comisión Europea por el reconocimiento al trabajo realizado por México

  • 22
  • Mayo
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum agradeció este viernes a líderes de la Unión Europea por el reconocimiento al trabajo realizado por México y por fortalecer la relación bilateral mediante la actualización del acuerdo global y de libre comercio entre ambas partes.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria federal destacó las declaraciones emitidas por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, quien afirmó que Europa necesita a México y busca incrementar las inversiones en el país.

“Yo agradezco mucho porque la verdad ha habido muy buena relación y un reconocimiento a México y al Gobierno de México del trabajo que hemos venido realizando conjuntamente”, expresó.

Avanza modernización del acuerdo con Europa

Sheinbaum confirmó que este viernes sostendría reuniones con altos representantes europeos para formalizar la actualización del acuerdo comercial y político entre México y la Unión Europea.

Entre los funcionarios que participan en la agenda bilateral se encuentran Ursula von der Leyen, Kaja Kallas y Maroš Šefčovič.

“Vamos a firmar esta actualización del acuerdo global y del libre comercio con Europa”, señaló la mandataria.

Además, explicó que, aunque todavía faltan algunos procesos legislativos, incluido el aval del Senado mexicano, el acuerdo representa un paso importante para fortalecer la relación económica y política con Europa.

Europa busca ampliar inversiones en México

La titular del Poder Ejecutivo federal destacó que el interés europeo en México refleja la confianza internacional en el país y en las políticas implementadas durante los últimos años.

Esto luego de que António Costa afirmara que Europa busca invertir más en territorio mexicano y fortalecer su relación estratégica con el país.

“Si México no está de moda…”, comentó Sheinbaum entre risas al referirse al interés mostrado por la delegación europea durante su visita.

Por otra parte, también resaltó la visita de Ursula von der Leyen al Museo Nacional de Antropología y el encuentro que sostuvo con mujeres de pueblos indígenas.

Según Sheinbaum, estos gestos reflejan el reconocimiento internacional hacia las políticas de inclusión y reivindicación impulsadas por México.

“Se reunió con mujeres de pueblos indígenas, por lo que ha significado el reconocimiento y la reivindicación de los pueblos. Entonces, eso ya traspasó fronteras”, afirmó.


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