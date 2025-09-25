Centros de datos nos van a permitir a tiempo: Ebrard

El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, detalló que para iniciar con las inversiones se tienen 15 pueblos de desarrollo en los que se apoyará con la infraestructura y servicios educativos.

Ebrard afirmó que el objetivo será que todas las entidades cuenten con servicios de Inteligencia Artificial.

Además, tendrán iniciativas de caracter general que serán incluidos en la educación, para que los estudiantes cuenten con servicios de agua y energía, por ejemplo.

"Es una economía que va a crecer, que hoy no la tienen registrada como tal, pero es un sector que va a crecer más. Imagínate, nada más esta son 5,000 millones de dólares". explicó el secretario.

También explicó que la inversión en la Inteligencia Artificial es el inicio de un programa de desarrollo económico, el cual, se convertirá en uno de los motores de la economía en el país.

La presidenta, los gobernadores que están haciendo equipo pues estamos a tiempo en la "ola". Estos centros de datos nos van a permitir estar a tiempo y formar a tiempo a nuestra gente, integrar los servicios, integrar las empresas y facilitar que ocurra este fenómeno positivo en nuestro país" explicó el economista.

