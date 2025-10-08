Cerrar X
Nacional

Claudia: relación con EUA frena políticas intervencionistas

La presidenta destacó avances en seguridad con el Gobierno de Trump y adelantó que buscará dialogar con él antes del 1 de noviembre por nuevos aranceles

  • 08
  • Octubre
    2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que los avances alcanzados en la relación bilateral con el Gobierno de Donald Trump durante los últimos meses permitieron frenar políticas intervencionistas.

"En el tema de seguridad, la visita de (Marco) Rubio (secretario de Estado de EUA) a México estableció un marco de entendimiento que venimos trabajando prácticamente desde el mes de marzo", recordó  la mandataria en rueda de prensa. 

"Este marco ha sido muy importante porque, de la primera visión que tenía Estados Unidos de mayor injerencismo, intervencionismo en México, hoy llegamos a un acuerdo que tiene cuatro ejes muy importantes", explicó. 

Dichos lineamientos, agregó, se basan en el respeto a la soberanía, al compromiso de que cada país realice operaciones de seguridad en su propio territorio y en la cooperación para intercambiar información sobre delitos como el lavado de dinero. 

"Eso abre el marco de lo que en algún momento pudo haber sido un momento de tensión. Hoy, por lo pronto, está establecido el marco de entendimiento, obviamente nos falta el tema comercial", dijo, ya que la víspera Trump anunció nuevos aranceles en el mercado automotriz. 

En ese sentido, Sheinbaum anticipó que, en caso de ser necesario, dialogará telefónicamente con su homólogo antes del 1 de noviembre para impedir que estas tarifas, que EUA impuso a todo el mundo pero que afectan de manera particular a México, entren en vigor.


