Claudia Sheinbaum celebra su primer año con buenos números

En un Zócalo capitalino lleno a tope de simpatizantes, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró su primer año de gobierno, destacando que México vive un momento de fortaleza económica y transformación social sin precedentes.

Sheinbaum subrayó que el país registra un crecimiento del 1.2%, una inflación controlada del 3.7%, un desempleo de apenas 2.7% —uno de los más bajos del mundo— y una inversión extranjera récord.

En materia de seguridad, aseguró que su estrategia ha dado resultados al reportarse una reducción del 32% en los homicidios dolosos, y enfatizó que su administración “sirve al pueblo, no a intereses particulares”.

“En nuestro gobierno, la honestidad es regla, no excepción. Quien traiciona al pueblo enfrenta la justicia”, advirtió durante su discurso de más de una hora.

La mandataria también resaltó que la pobreza disminuyó de 45% a 29%, lo que representa que 13.5 millones de personas salieron de esa condición. Asimismo, informó que su gobierno destina 850 mil millones de pesos anuales en apoyos sociales, recursos que —dijo— se entregan de manera directa y sin intermediarios.

Coinciden los analistas políticos Eloy Garza y Óscar Tamez en que fue un buen año para la presidenta Claudia Sheinbaum

Tras la ceremonia por el "Primer Año de la Transformación Avanza", encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Zócalo capitalino, los analistas políticos Eloy Garza y Óscar Tamez coincidieron en que el evento consolidó un "muy buen año" para la administración federal.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio su primer informe oficial en la Ciudad de México tras pasar su primer año de gobierno, el cual analistas políticos vieron positivo, aunque también encontraron cosas que pueden seguir mejorando para los siguientes cinco años que tiene de mandato.

El analista Óscar Tamez indicó que tanto la gobernabilidad como la seguridad han sido de los puntos más fuertes que ha tenido Sheinbaum, al igual que en el tema económico internacional, pues ha enfrentado la odisea que Estados Unidos ha traído con el presidente Donald Trump.

“Su principal reto era sobrevivir las embestidas del gobierno de los Estados Unidos y creo que ha salido bastante bien librada en ese problema, y hoy, si bien los resultados no están terminados, son positivos.

“En materia de seguridad hemos mejorado en comparación con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, con el trabajo de Omar García Harfuch, pero en materia de economía interna es donde se tiene que poner más atención”, dijo Tamez.

Asimismo, Eloy Garza, experto en política, también dijo que se ve un buen futuro para los siguientes años de gobierno de Sheinbaum.

“Lo positivo de este primer año fue el crecimiento exponencial de la seguridad en México, pero también hay cosas extrañas como el huachicoleo fiscal, que aunque lo sacó el gobierno federal, no deja de ser un involucramiento de figuras del poder legislativo en actos de corrupción muy evidentes, y eso es una mancha en su gobierno.

“Otra cosa positiva es la buena labor en materia de economía; pronosticábamos menos del 0% de crecimiento anual y, apenas llegó Edgar Zamora, ya subimos 1.5% del crecimiento del Producto Interno Bruto”, dijo Eloy Garza.

Por otra parte, en el posicionamiento que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum, habló de que existen grupos políticos que tratan de separarla del expresidente Andrés Manuel López Obrador para debilitar el movimiento de la llamada “Cuarta Transformación”, lo cual ellos aseguraron que sería mejor que la actual presidenta tomara su distancia del exmandatario.

“Los que la quieren separar del expresidente son los mismos obradoristas: el señor Adán López con sus crisis financieras, la suciedad de su economía en el gobierno de Tabasco, el huachicoleo fiscal, que son herencia de López Obrador.

“Y si no se separa, cargará ella con las consecuencias de ese mal gobierno, porque todo gobierno debe de tener un sello propio, y estamos hablando de la primera presidenta mujer, y lo más terrible sería que en el futuro habláramos de una copia del gobierno de López Obrador, siendo ella la primera mujer”, agregó Tamez.

