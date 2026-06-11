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Sheinbaum vive el arranque del Mundial en Deportivo Los Galeana

Lejos del clima de tensión que se mantiene en el Zócalo capitalino por la presencia de la CNTE, Sheinbaum se mostró relajada y sonriente

  • 11
  • Junio
    2026

En medio del fervor mundialista, la presidenta Claudia Sheinbaum eligió vivir la emoción del silbatazo inicial junto a la gente. Desde el Fan Fest instalado en el Deportivo Hermanos Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero, siguió el debut de la Selección Mexicana frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

Acompañada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la mandataria arribó poco antes del mediodía y fue recibida entre porras y muestras de apoyo por parte de cerca de tres mil aficionados congregados en el lugar.

Lejos del clima de tensión que se mantiene en el Zócalo capitalino por la presencia de la CNTE, Sheinbaum se mostró relajada y sonriente. En un video difundido en sus redes sociales, aparece portando la camiseta del Tricolor con su nombre en la espalda, desde donde lanzó un mensaje breve pero contundente:

“Desde el Deportivo Hermanos Galeana… ¡Viva México!”

El ambiente festivo también fue compartido por el Gobierno de la Ciudad de México, que difundió imágenes de ambas mandatarias conviviendo con los asistentes, saludando y tomándose fotografías en medio de la fiesta futbolera.

Con optimismo, Clara Brugada incluso se animó a dar su pronóstico: una victoria de México por 3-1 en el arranque del torneo.

Horas antes, Sheinbaum había dejado abierta la posibilidad de ver el partido en distintos puntos, incluyendo el Zócalo o el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Sin embargo, subrayó que su prioridad sería garantizar que la jornada transcurriera con orden y tranquilidad, lo que finalmente la llevó a compartir el momento con la afición en la Gustavo A. Madero.


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