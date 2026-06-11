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Nacional

Garantiza presidenta Mundial sin afectaciones por protestas

Claudia Sheinbaum aseguró que la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se realizará “sin problema”, pese a las movilizaciones de la CNTE

  • 11
  • Junio
    2026
Foto: EFE

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA™ se desarrollará con normalidad este jueves 11 de junio en la Ciudad de México, pese a las protestas y movilizaciones realizadas por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en distintos puntos de la capital del país.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal afirmó que los gobiernos federal y capitalino mantienen un operativo conjunto para garantizar la seguridad de los asistentes y el correcto desarrollo de las actividades programadas para el arranque del torneo.

“Como dijimos, el Mundial, la inauguración del Mundial se va a llevar a cabo muy bien sin problema. Está todo el equipo del gobierno de la ciudad y el gobierno de México para garantizarlo”, declaró.

Sostuvo que las autoridades tienen previstas las acciones necesarias para evitar afectaciones a los aficionados nacionales y extranjeros que asistirán a los eventos relacionados con la justa mundialista.

El Gobierno federal ha reiterado que existe coordinación permanente con las autoridades de la Ciudad de México para mantener la movilidad, la seguridad y el acceso a las distintas sedes vinculadas con la ceremonia inaugural.

La Ciudad de México vuelve a hacer historia

México comparte la organización de la Copa Mundial de la FIFA™ con Estados Unidos y Canadá, en una edición histórica que contará por primera vez con 48 selecciones participantes.

La Ciudad de México será protagonista desde el primer día del torneo al albergar el partido inaugural, luego de haber sido sede de los arranques de las Copas del Mundo de 1970 y 1986.

Además de enviar un mensaje de tranquilidad respecto a la organización del evento, la jefa del Ejecutivo aprovechó para expresar su respaldo a la Selección Mexicana, que inicia su participación con la ilusión de hacer un buen papel ante su afición.

“Va a estar muy, muy bien y como siempre toda la suerte a la selección nacional”, señaló.


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