Existe disposición para escuchar a los jóvenes: presidenta

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este viernes que coincide plenamente con el principio de libertad de manifestación y reconoció que puede haber jóvenes inconformes con su gobierno que decidan expresarlo públicamente.

Sin embargo, advirtió que la marcha convocada para hoy y presentada en redes sociales como una movilización de la llamada generación Z “ha sido levantada por la oposición”.

“Nos debemos a las y los jóvenes. No solamente son el futuro de México, sino el presente”, señaló en su conferencia matutina, donde subrayó la importancia de escucharlos de manera permanente.

Sheinbaum insistió en que es necesario que la ciudadanía conozca el origen de la convocatoria.

Recordó que el jueves se presentó un informe oficial que muestra cómo figuras de la derecha nacional e internacional impulsaron la movilización mediante una campaña digital iniciada en octubre, con un costo estimado de 90 millones de pesos.

Aun así, la presidenta destacó que algunos jóvenes podrían manifestarse de manera “legítima” y reiteró que su gobierno respeta su derecho a hacerlo.

“México es un país libre”, sostuvo, al reafirmar su respaldo a la libertad de expresión y protesta.

Cuestionada sobre grupos juveniles que consideran que no están siendo escuchados, Sheinbaum defendió los programas y políticas que, amplían oportunidades educativas y de desarrollo.

Entre ellos, mencionó Jóvenes Construyendo el Futuro, la beca universal de preparatoria, la creación de nuevas preparatorias y bachilleratos modulares, así como la expansión de universidades como la Rosario Castellanos y las Universidades Benito Juárez.

También resaltó iniciativas para acercar a la juventud al deporte y la cultura.

“Los vamos a escuchar”, prometió.

Comentarios