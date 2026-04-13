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Internacional

Presidente de Irán condena críticas de Trump al papa León XIV

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, condenó las críticas del mandatario estadounidense Donald Trump contra el papa León XIV, a quien expresó respaldo

  • 13
  • Abril
    2026

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, condenó este lunes las críticas del mandatario estadounidense Donald Trump contra el papa León XIV, en un nuevo episodio de tensión política y religiosa en el contexto del conflicto internacional.

A través de sus redes sociales, el líder iraní calificó como inaceptables los comentarios dirigidos al pontífice.

“Condeno el insulto dirigido a Su Excelencia en nombre de la gran nación de Irán”, expresó.

Pezeshkian fue más allá al señalar que los ataques verbales también representan una ofensa a los valores religiosos.

“La profanación de Jesús, el profeta de la paz y la hermandad, es inaceptable para cualquier persona libre”, afirmó.

El mensaje incluyó además un gesto de respaldo hacia el líder de la Iglesia católica.

Origen de la controversia

La reacción del gobierno iraní se produce después de que Trump arremetiera contra el pontífice por sus posturas sobre la guerra y la política internacional.

El mandatario estadounidense aseguró que el Papa es “débil con el crimen y terrible en política exterior” y le pidió centrarse en su rol religioso.

Las declaraciones se dan tras los llamados del Vaticano a frenar la guerra y privilegiar el diálogo diplomático.

Lee la nota completa: Trump arremete contra el Papa León XIV; lo califica de débil

Respuesta del pontífice

Desde su parte, el papa León XIV defendió su postura al subrayar que su mensaje no busca confrontación, sino promover la paz.

“El mensaje del evangelio es muy claro: bienaventurados los que construyen la paz”, señaló en declaraciones a medios durante un viaje internacional.

El pontífice también dejó claro que continuará pronunciándose contra los conflictos armados, incluso frente a críticas políticas.


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