Nacional

Condena sector minero asesinato de trabajadores en Sinaloa

La industria minera nacional condenó el asesinato de tres empleados secuestrados en Sinaloa y pidió investigaciones firmes y mayor seguridad en zonas mineras

  • 09
  • Febrero
    2026

El sector minero del país expresó su consternación por el hallazgo sin vida de tres trabajadores privados de la libertad en el municipio de Concordia, Sinaloa, y exigió a las autoridades acelerar las investigaciones y reforzar la protección en zonas donde se desarrollan actividades extractivas.

En un pronunciamiento conjunto, cámaras y asociaciones lamentaron la muerte de Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Ángel Hernández Vélez y José Manuel Castañeda Hernández, empleados de la empresa Vizsla Silver Corp., quienes fueron secuestrados el pasado 23 de enero junto con otros compañeros y posteriormente localizados por las autoridades.

Reclaman castigo a responsables

Las organizaciones calificaron la agresión como inadmisible y advirtieron que darán seguimiento puntual al actuar de las instancias encargadas de procurar justicia.

“El sector minero unido reafirma su llamado urgente a que este caso no quede impune y que se garantice la integridad de quienes trabajan dignamente en las regiones mineras del país”, subrayaron en el documento.

Añadieron que las familias de las víctimas y la comunidad minera merecen una respuesta que vaya más allá de cifras y comunicados, y que se traduzca en resultados concretos y sanciones para los responsables.

Búsqueda de desaparecidos continúa

El gremio también pidió que se mantenga como prioridad absoluta la localización con vida de los trabajadores que permanecen desaparecidos tras los hechos ocurridos en Concordia, con el fin de que puedan reunirse con sus familias.

Además, reiteraron su disposición a colaborar con las autoridades y acompañar a los deudos mientras se esclarecen los acontecimientos.

Cámaras respaldan el pronunciamiento

Por otra parte, el posicionamiento fue firmado por organismos como la Cámara Minera de México (Camimex), Cancham México, Women in Mining México, el Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, así como clústeres mineros de Sonora, Zacatecas, Durango y Sinaloa.

Además, la industria insistió en que la seguridad de los trabajadores debe asumirse como una prioridad nacional, al advertir que hechos de esta naturaleza no solo afectan a las familias, sino que golpean a una actividad estratégica para la economía del país.


