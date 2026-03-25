SEP condena crimen de maestras tras ataque de alumno en Michoacán

La Secretaría de Educación Pública (SEP) condenó el asesinato de dos maestras ocurrido en una preparatoria privada de este municipio, tras un ataque armado perpetrado por un estudiante de 15 años que ingresó al plantel con un fusil.

En un comunicado difundido la noche del martes 24 de marzo, la dependencia federal expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y a la comunidad educativa, al tiempo que reiteró su compromiso de reforzar la seguridad en las escuelas del país.

“Con estrategias preventivas y atención a la formación socioemocional buscamos hacer de las escuelas espacios de paz”, señaló la institución.

#SEPInforma🗞️ | Lamentamos los hechos ocurridos al interior del Colegio Antón Makárenko, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. pic.twitter.com/Hym4l1IJb0 — SEP México (@SEP_mx) March 25, 2026

Ataque directo en el área de recepción

Los hechos ocurrieron alrededor de las 07:30 horas en el Colegio Antón Makarenko, cuando el adolescente ingresó armado con un fusil semiautomático AR-15 y disparó contra dos profesoras en el área de recepción.

Las víctimas fueron identificadas como María del Rosario Sagrero Chávez y Tatiana Madrigal Bedolla, de 36 y 37 años, quienes murieron en el lugar a causa de las heridas de bala.

Lee la nota completa: Identifican a las maestras asesinadas por un alumno en Michoacán

El agresor fue sometido por alumnos y personal

Tras el ataque, estudiantes y trabajadores del plantel lograron detener al joven, a quien inmovilizaron con lazos hasta la llegada de policías municipales y estatales. Los agentes aseguraron el arma y un cargador con más de 40 cartuchos útiles.

De acuerdo con reportes preliminares, el menor habría declarado ser hijastro de un elemento de la Marina y, según las primeras indagatorias, actuó solo.

La fiscalía estatal ya analiza el teléfono celular y las redes sociales del detenido. Horas antes del ataque, el joven publicó un video en Instagram en el que aparece posando con el arma utilizada.

En su perfil también se detectaron mensajes relacionados con comunidades digitales de corte misógino, lo que forma parte de las líneas de investigación para determinar posibles motivaciones o influencias externas.

Escuela descarta antecedentes del alumno

El Colegio Antón Makarenko aclaró que el estudiante no tenía problemas de conducta, adeudos ni antecedentes disciplinarios. Incluso, precisó que ese día no acudió a clases de manera regular, sino que ingresó directamente al área donde ocurrió el ataque.

En la misma localidad, meses atrás, otro alumno difundió amenazas contra docentes en redes sociales, aunque hasta ahora no hay vínculo confirmado entre ambos casos.

La SEP hizo un llamado a estudiantes, docentes, directivos y familias a trabajar de manera conjunta para prevenir hechos similares.

“Las escuelas deben ser siempre un lugar seguro para aprender, convivir y construir un mejor futuro para todas y todos”, subrayó.

Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán abrió una investigación por la posible vulneración de derechos en el ámbito educativo y activó medidas de acompañamiento para las familias.

Comentarios