Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
sep_maestras_f21db904a2
Nacional

SEP condena crimen de maestras tras ataque de alumno en Michoacán

La Secretaría de Educación Pública condenó el asesinato de dos maestras en Michoacán tras un ataque armado de un alumno de 15 años

  • 25
  • Marzo
    2026

La Secretaría de Educación Pública (SEP) condenó el asesinato de dos maestras ocurrido en una preparatoria privada de este municipio, tras un ataque armado perpetrado por un estudiante de 15 años que ingresó al plantel con un fusil.

En un comunicado difundido la noche del martes 24 de marzo, la dependencia federal expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y a la comunidad educativa, al tiempo que reiteró su compromiso de reforzar la seguridad en las escuelas del país.

“Con estrategias preventivas y atención a la formación socioemocional buscamos hacer de las escuelas espacios de paz”, señaló la institución.

Ataque directo en el área de recepción

Los hechos ocurrieron alrededor de las 07:30 horas en el Colegio Antón Makarenko, cuando el adolescente ingresó armado con un fusil semiautomático AR-15 y disparó contra dos profesoras en el área de recepción.

Las víctimas fueron identificadas como María del Rosario Sagrero Chávez y Tatiana Madrigal Bedolla, de 36 y 37 años, quienes murieron en el lugar a causa de las heridas de bala.

Lee la nota completa: Identifican a las maestras asesinadas por un alumno en Michoacán

El agresor fue sometido por alumnos y personal

Tras el ataque, estudiantes y trabajadores del plantel lograron detener al joven, a quien inmovilizaron con lazos hasta la llegada de policías municipales y estatales. Los agentes aseguraron el arma y un cargador con más de 40 cartuchos útiles.

De acuerdo con reportes preliminares, el menor habría declarado ser hijastro de un elemento de la Marina y, según las primeras indagatorias, actuó solo.

La fiscalía estatal ya analiza el teléfono celular y las redes sociales del detenido. Horas antes del ataque, el joven publicó un video en Instagram en el que aparece posando con el arma utilizada.

En su perfil también se detectaron mensajes relacionados con comunidades digitales de corte misógino, lo que forma parte de las líneas de investigación para determinar posibles motivaciones o influencias externas.

Escuela descarta antecedentes del alumno

El Colegio Antón Makarenko aclaró que el estudiante no tenía problemas de conducta, adeudos ni antecedentes disciplinarios. Incluso, precisó que ese día no acudió a clases de manera regular, sino que ingresó directamente al área donde ocurrió el ataque.

En la misma localidad, meses atrás, otro alumno difundió amenazas contra docentes en redes sociales, aunque hasta ahora no hay vínculo confirmado entre ambos casos.

La SEP hizo un llamado a estudiantes, docentes, directivos y familias a trabajar de manera conjunta para prevenir hechos similares.

“Las escuelas deben ser siempre un lugar seguro para aprender, convivir y construir un mejor futuro para todas y todos”, subrayó.

Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán abrió una investigación por la posible vulneración de derechos en el ámbito educativo y activó medidas de acompañamiento para las familias.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

mujer_disparo_contra_casa_rihanna_se_declara_inocente_e66be23033
Mujer que disparó contra casa de Rihanna se declara inocente
EH_UNA_FOTO_2026_03_25_T152648_774_9c03d097d8
Protagonizará Gwyneth Paltrow adaptación de ‘Strangers’
programa_salud_mental_f0491bd096
Alistan programa federal de salud mental tras ataque en escuela
publicidad

Últimas Noticias

rsgrw_efcd18d57e
Madres buscadoras bloquean avenida en Altamira; exigen respuestas
finanzas_petroleo_871c7e8ce3
Sube 4.6% petróleo de Texas tras bloqueo de negociaciones en Irán
Federico_Fernandez_Montanez_2a993edcc2
Coahuila busca adquirir más cámaras para videovigilancia
publicidad

Más Vistas

Adrian_de_la_Garza_a34ee033a8
Inaugura Adrián de la Garza operativo por Semana Santa
EH_DOS_FOTOS_63_5f890f4e63
Denuncia mujer estafa al vender reloj de lujo en San Pedro
nl_uber_aeropuerto_de40106174
Hostiga Guardia Nacional a taxis de plataforma en el Aeropuerto
publicidad
×