Condenan a 8 años a dos hombres por tráfico de migrantes

La Fiscalía obtuvo una sentencia condenatoria de ocho años de prisión en contra de José 'M' y Carlos 'S' por el delito de tráfico de personas agravado

  • 19
  • Octubre
    2025

La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH) obtuvo una sentencia condenatoria de ocho años de prisión en contra de José “M” y Carlos “S” por el delito de tráfico de personas agravado, en perjuicio de 13 migrantes originarios de Guatemala, Honduras, Ecuador y El Salvador.

El Ministerio Público Federal informó que los sentenciados fueron detenidos en octubre de 2024 en Pijijiapan, Chiapas, cuando transportaban a las víctimas en un tractocamión. El caso fue considerado agravado debido a que entre las personas rescatadas había cinco menores de edad.

Los agentes del Ministerio Público de la Federación, adscritos a la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos Relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas, presentaron las pruebas que permitieron acreditar plenamente la responsabilidad penal de los acusados.

Además de la pena de prisión, la Fiscalía General de la República (FGR) detalló que ambos fueron condenados al pago de una multa, la suspensión de sus derechos civiles y políticos, y a la reparación del daño a las víctimas, aunque no se precisó el monto.


