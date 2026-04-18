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Tamaulipas

Condenan a 11 meses de prisión a mujer por ciberacoso

Un tribunal sentenció a Irlanda Yasmín 'D' a 11 meses de prisión por el delito de ciberacoso, tras difundir información e imágenes de una víctima y sus hijos

  • 18
  • Abril
    2026

Un órgano jurisdiccional dictó una sentencia de 11 meses de prisión en contra de Irlanda Yasmín “D”, tras encontrarla responsable del delito de ciberacoso, derivado de la difusión de información e imágenes de una víctima y sus hijos menores en redes sociales.

La resolución se sustentó en los datos de prueba presentados por la agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 15 de febrero de 2023, alrededor de las 10:40 horas, en la escuela primaria “Leyes de Reforma”, ubicada en la zona centro del municipio.

La acusada publicó en una red social contenido relacionado con la víctima, incluyendo una fotografía en la que aparecían sus hijos, lo que fue considerado por el tribunal como una conducta que vulneró su dignidad, así como su paz y tranquilidad.

Además de la pena privativa de la libertad, la sentencia incluye una multa de $5 mil 657 pesos, la suspensión de sus derechos políticos, una amonestación para evitar la reincidencia y el pago por concepto de reparación del daño.

Con este fallo, autoridades reiteraron el llamado a prevenir y sancionar la violencia digital, especialmente cuando involucra a menores de edad.


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