Conmemora presidenta 159° Aniversario de la República Restaurada

Se destacó la importancia de valorar la conmemoración de la historia como 'parte de las transformaciones que ha hecho posible el pueblo de México'

En el marco de la ceremonia, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este martes la conmemoración del 159.° aniversario de la República Restaurada en la Ciudad de México.

Desde el Palacio Nacional, la historiadora Margarita Vázquez Montaño mencionó que la defensa de la soberanía es uno de los principios fundamentales del humanismo mexicano y forma parte de la historia del pueblo de México.

El país entró en un proceso de construcción de un país libre y soberano tras la consumación de la independencia y diversos episodios históricos, lo que provocó el fortalecimiento del patriotismo y la derrota del intervencionismo extranjero.

"La restauración de la república es una lección histórica que reivindica los valores de no intervención y solución pacífica de los conflictos y que nos da la oportunidad de reconocer que la defensa de nuestra soberanía no es un asunto del pasado, es un ejercicio permanente y actual, es un recordatorio del origen civil y republicano del Estado mexicano que ha permitido que exista una nación digna con una historia viva que nos enseña que la soberanía reside en la voluntad del pueblo".

Por ello, se destacó la importancia de valorar la conmemoración de la historia como "parte de las transformaciones que ha hecho posible el pueblo de México".

En este evento se contó con la presencia de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; el almirante Raymundo Pedro Morales, secretario de Marina; así como el director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Felipe Ávila Espinoza, y la historiadora y miembro del consejo técnico del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Margarita Vázquez Montaño.