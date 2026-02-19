Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
presidenta_conmemora_ejercito_mexicano_ae1dd7fb76
Nacional

Presidenta conmemora 113° aniversario del Ejército Mexicano

Ante el reconocimiento del Ejército Mexicano de que la presidenta no solo defiende sus fronteras, sino que salvaguarda la seguridad del país

  • 19
  • Febrero
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la labor de las Fuerzas Armadas al asegurar que son garantía de que México decide el destino con su independencia.

presidenta-conmemora-ejercito-mexicano.jpg

Durante el evento conmemorativo del 113° Aniversario del Ejército Mexicano celebrado desde el Predio "La Célula" en Puebla, la mandataria federal mencionó que ante los desafíos mundiales son retos en los que las Fuerzas Armadas muestran su capacidad real.

"Hoy que vivimos en un mundo complejo, donde presiones externas, intereses geopolíticos y los desafíos globales pueden poner a prueba la soberanía de las naciones, en ese contexto, nuestras Fuerzas Armadas son garantía de que México decidirá su destino con independencia. La soberanía no es una consigna abstracta, es la capacidad real de nuestro pueblo para gobernarse sin imposiciones”, afirmó Sheinbaum.

presidenta-conmemora-ejercito-mexicano.jpg

Ante el reconocimiento del Ejército Mexicano de que la presidenta no solo defiende sus fronteras, sino que salvaguarda la seguridad del país, Sheinbaum Pardo reconoció el papel de las mujeres en estas instancias al desempeñarse como médicas, ingenieras y pilotos.

“Como primera mujer Presidenta, es imprescindible reconocer el lugar que ocupan hoy las mujeres en el Ejército Mexicano, en las Fuerzas Armadas. Desde las soldaderas de la Revolución hasta las oficiales de alto rango en la actualidad, la presencia femenina ha sido decisiva”, agregó.

presidenta-conmemora-ejercito-mexicano.jpg

En este evento, la mandataria federal realizó un reconocimiento especial al general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; así como al almirante secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles; al calificar su trabajo con profesionalismo, institucionalidad y compromiso democrático fortaleciendo la confianza del pueblo.

presidenta-conmemora-ejercito-mexicano.jpg

Por su parte, el secretario Ricardo Trevilla Trejo destacó que origen del Ejército Mexicano, así como su sentido social y espiritú humanista.

“México requiere de sus Fuerzas Armadas, requiere de este Ejército que surgió para defender
a la patria, para asegurar la permanencia de las instituciones y para sostener con lealtad
inquebrantable a la República”, agregó.

presidenta-conmemora-ejercito-mexicano.jpg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

frankelda_f77c671038
'Soy Frankelda' película mexicana es adquirida por Netflix
shakira_concierto_gratis_mexico_cuando_donde_fecha_hora_83b0a37a82
Confirma Shakira concierto gratis en el Zócalo de la CDMX
ernestina_godoy_visita_coahuila_pasta_de_conchos_6df2a95f9d
Ernestina Godoy reafirma investigaciones por Pasta de Conchos
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_02_20_at_4_05_35_PM_159201d4e1
Cerrarán carriles exprés de Constitución por obras del Metro
Samuel_Garcia_7b3e3debe0
Propone Samuel García 'Triángulo Mundialista' con EUA
temperaturas_frias_nuevo_leon_frente_frio_37_95530471dd
Frente Frío 37 helará a Nuevo León este fin de semana
publicidad

Más Vistas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
congreso_nuevo_leon_ley_therian_4e0b951160
Presentan en el Congreso de Nuevo León la llamada 'Ley Therian'
Adrian_de_la_Garza_2731ff13ec
Supervisa Adrián de la Garza, Feria del Empleo con 9,000 vacantes
publicidad
×