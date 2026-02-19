Presidenta conmemora 113° aniversario del Ejército Mexicano

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la labor de las Fuerzas Armadas al asegurar que son garantía de que México decide el destino con su independencia.

Durante el evento conmemorativo del 113° Aniversario del Ejército Mexicano celebrado desde el Predio "La Célula" en Puebla, la mandataria federal mencionó que ante los desafíos mundiales son retos en los que las Fuerzas Armadas muestran su capacidad real.

"Hoy que vivimos en un mundo complejo, donde presiones externas, intereses geopolíticos y los desafíos globales pueden poner a prueba la soberanía de las naciones, en ese contexto, nuestras Fuerzas Armadas son garantía de que México decidirá su destino con independencia. La soberanía no es una consigna abstracta, es la capacidad real de nuestro pueblo para gobernarse sin imposiciones”, afirmó Sheinbaum.

Ante el reconocimiento del Ejército Mexicano de que la presidenta no solo defiende sus fronteras, sino que salvaguarda la seguridad del país, Sheinbaum Pardo reconoció el papel de las mujeres en estas instancias al desempeñarse como médicas, ingenieras y pilotos.

“Como primera mujer Presidenta, es imprescindible reconocer el lugar que ocupan hoy las mujeres en el Ejército Mexicano, en las Fuerzas Armadas. Desde las soldaderas de la Revolución hasta las oficiales de alto rango en la actualidad, la presencia femenina ha sido decisiva”, agregó.

En este evento, la mandataria federal realizó un reconocimiento especial al general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; así como al almirante secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles; al calificar su trabajo con profesionalismo, institucionalidad y compromiso democrático fortaleciendo la confianza del pueblo.

Por su parte, el secretario Ricardo Trevilla Trejo destacó que origen del Ejército Mexicano, así como su sentido social y espiritú humanista.

“México requiere de sus Fuerzas Armadas, requiere de este Ejército que surgió para defender

a la patria, para asegurar la permanencia de las instituciones y para sostener con lealtad

inquebrantable a la República”, agregó.





Comentarios