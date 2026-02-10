Podcast
sheinbaum_fuerza_aerea_aniversario_330dece4d8
Nacional

Presidencia conmemora 111° aniversario de Fuerza Aérea Mexicana

Señaló que las Fuerzas Armadas apoyan al pueblo en los momentos difíciles, por lo que destacó su labor y su sentido humano de sus miembros

  • 10
  • Febrero
    2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum reafirmó el compromiso de servir siempre al pueblo durante el 111° aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana.

sheinbaum-fuerza-aerea-aniversario.jpg

Desde la Base Aérea Militar Número 1, la mandataria federal  aseguró que el deber es proteger la soberanía y honrar la historia.

“El día de hoy, al rendir homenaje a la Fuerza Aérea Mexicana, reafirmamos un compromiso que atraviesa generaciones: servir siempre al pueblo, proteger la soberanía nacional y honrar la historia que nos da identidad, que la Fuerza Aérea Mexicana siga volando alto, llevando auxilio donde hay necesidad, esperanza donde hay dificultad y orgullo nacional a cada rincón del país”, exclamó.

sheinbaum-fuerza-aerea-aniversario.jpg

Señaló que las Fuerzas Armadas apoyan al pueblo en los momentos difíciles, tales como fenómenos naturales, por lo que destacó su labor y su sentido humano.

“No estamos solos, nuestras Fuerzas Armadas están con nosotros, por ello, les reconocemos, les admiramos y a nombre del pueblo de México les agradecemos siempre”, agregó.

sheinbaum-fuerza-aerea-aniversario.jpg

Entrega condecoraciones por servicios distinguidos

La Jefa del Ejecutivo Federal entregó 30 condecoraciones a personal y unidades de la Fuerza Aérea Mexicana:

  • Tres por servicios distinguidos
  • Una distinción militar
  • Un reconocimiento de retiro
  • Una mención honorífica al Escuadrón Aéreo 105
  • Cinco menciones honoríficas
  • Ocho distinciones de desempeño en el adiestramiento 
  • 11 distinciones por disciplina

sheinbaum-fuerza-aerea-aniversario.jpg

Por su parte, el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional recordó que la Fuerza Aérea Mexicana ha estado presente en los momentos más importantes de la construcción del país.

“El pueblo de México puede estar seguro de que las mujeres y hombres del aire seguirán contribuyendo con la sociedad y gobiernos en la enorme tarea de construir un México mejor”,
destacó.

sheinbaum-fuerza-aerea-aniversario.jpg

El titular afirmó que el papel de la mujer en la aviación militar resaltó en los últimos años, al reconocer sus destrezas y cualidades intelectuales. Concluyó con que más de 600 mujeres fungen como pilotos y especialistas de la Fuerza Aérea.


Comentarios

Etiquetas:
