Presidencia conmemora 111° aniversario de Fuerza Aérea Mexicana

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum reafirmó el compromiso de servir siempre al pueblo durante el 111° aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana.

Desde la Base Aérea Militar Número 1, la mandataria federal aseguró que el deber es proteger la soberanía y honrar la historia.

“El día de hoy, al rendir homenaje a la Fuerza Aérea Mexicana, reafirmamos un compromiso que atraviesa generaciones: servir siempre al pueblo, proteger la soberanía nacional y honrar la historia que nos da identidad, que la Fuerza Aérea Mexicana siga volando alto, llevando auxilio donde hay necesidad, esperanza donde hay dificultad y orgullo nacional a cada rincón del país”, exclamó.

Señaló que las Fuerzas Armadas apoyan al pueblo en los momentos difíciles, tales como fenómenos naturales, por lo que destacó su labor y su sentido humano.

“No estamos solos, nuestras Fuerzas Armadas están con nosotros, por ello, les reconocemos, les admiramos y a nombre del pueblo de México les agradecemos siempre”, agregó.

Entrega condecoraciones por servicios distinguidos

La Jefa del Ejecutivo Federal entregó 30 condecoraciones a personal y unidades de la Fuerza Aérea Mexicana:

Tres por servicios distinguidos

Una distinción militar

Un reconocimiento de retiro

Una mención honorífica al Escuadrón Aéreo 105

Cinco menciones honoríficas

Ocho distinciones de desempeño en el adiestramiento

11 distinciones por disciplina

Por su parte, el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional recordó que la Fuerza Aérea Mexicana ha estado presente en los momentos más importantes de la construcción del país.

“El pueblo de México puede estar seguro de que las mujeres y hombres del aire seguirán contribuyendo con la sociedad y gobiernos en la enorme tarea de construir un México mejor”,

destacó.

El titular afirmó que el papel de la mujer en la aviación militar resaltó en los últimos años, al reconocer sus destrezas y cualidades intelectuales. Concluyó con que más de 600 mujeres fungen como pilotos y especialistas de la Fuerza Aérea.

Comentarios