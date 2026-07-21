Continúa audiencia para definir si Ruffo es vinculado a proceso

El exgobernador enfrenta cargos por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. Mientras un juez admitió el amparo que promovió contra su detención

La audiencia en la que se definirá si el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, es vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, conocido como huachicol fiscal, continuará este martes en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya.

La diligencia, programada para las 13:00 horas y encabezada por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, también determinará la situación jurídica de otras cuatro personas presuntamente relacionadas con la misma investigación.

De manera paralela, un juez federal admitió a trámite el juicio de amparo promovido por Ruffo Appel contra la orden de aprehensión girada en su contra, aunque hasta el momento no se ha informado si le fue concedida la suspensión provisional.

El exmandatario fue detenido el 16 de julio en Ensenada, Baja California, durante un operativo de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como parte de una investigación por una presunta red dedicada al ingreso ilegal de combustibles desde Estados Unidos hacia México mediante transporte ferroviario, con el supuesto objetivo de evadir impuestos y regulaciones aduaneras.

El pasado domingo, una jueza le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, al considerar que existen elementos suficientes para mantenerlo sujeto al proceso mientras se resuelve su situación jurídica.

Las autoridades federales sostienen que Ruffo Appel, junto con otros presuntos implicados, participó en una organización dedicada al contrabando de combustibles. La investigación está relacionada con la empresa Ingemar, de la cual el exgobernador es accionista y que, según la FGR, forma parte del esquema utilizado para introducir de manera ilegal diésel y gasolina al país.

En el mismo caso también fue detenido el empresario Ricardo Thompson Navarro, fundador y socio de Ingemar, empresa vinculada con el aseguramiento de más de 15 millones de litros de hidrocarburos transportados en 129 ferrotanques localizados en Coahuila, además de otros decomisos realizados en Tamaulipas.

La defensa de Ruffo Appel sostiene que no existen elementos suficientes para procesarlo. Su abogado, Fernando Gómez-Mont, afirmó que no observa pruebas sólidas que justifiquen la vinculación a proceso del exgobernador.

Por su parte, Ruffo Appel ha señalado previamente que la participación de Ingemar se limitó a la gestión administrativa de permisos y trámites aduanales para la importación de combustibles, y que la operación logística correspondía a un comercializador externo que, según su versión, fue sugerido por la Secretaría de Energía.