Aseguró que se trata de una reducción histórica y retó a señalar otro país que haya logrado disminuir a la mitad este delito en apenas 20 meses

Inicio / Nacional / CSP: 'muéstrenme otro país que baje a la mitad los homicidios'

Tras la reducción histórica en los homicidios dolosos que México registró, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la estrategia de seguridad de su gobierno al señalar que pocos países han conseguido resultados similares en tan poco tiempo.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal destacó que el promedio diario de homicidios pasó de 86.9 casos en septiembre de 2024 a 47.3 en mayo de 2026, una disminución de 46%, equivalente a 39 asesinatos menos cada día.

“Ayer se presentó 39 homicidios menos diarios que en septiembre de 2024. Son 39 vidas diarias. Treinta y nueve mexicanas y mexicanos que no fallecieron por acciones violentas; son 39 vidas salvadas cada día, es una cifra histórica”, afirmó.

Incluso lanzó un desafío a quienes cuestionan los resultados de su administración.

“Yo les decía el otro día: muéstrenme otro país en el mundo que haya bajado en 20 meses a la mitad los homicidios dolosos con una situación como la que se vive en México, con grupos de la delincuencia organizada”, sostuvo.

Atribuyó la reducción de la violencia a una estrategia que combina programas sociales, atención directa en comunidades vulnerables y acciones de seguridad.

Según explicó, uno de los pilares consiste en intervenir en zonas con alta incidencia delictiva mediante visitas casa por casa para detectar problemas familiares, educativos o laborales.

“Un joven no va a la escuela, se le lleva a la escuela. Un joven no tiene trabajo, se le incorpora a Jóvenes Construyendo el Futuro”, explicó.

Señaló que también se realizan actividades comunitarias, recuperación de espacios públicos, ferias del bienestar y jornadas de trabajo colectivo o tequio.

“Son un millón de jóvenes que participan cada mes por lo menos en un tequio, en actividades comunitarias de beneficio para el lugar donde viven”, detalló.

El día con menos homicidios en más de una década

Además, reveló que antes de iniciar la reunión matutina felicitó a los integrantes de su Gabinete de Seguridad por una cifra que calificó como inédita.

De acuerdo con los reportes preliminares, el pasado 16 de junio se contabilizaron 27 homicidios en todo el país, el registro diario más bajo de los últimos 13 o 14 años.

“Hoy hasta les aplaudí en el Gabinete de Seguridad, porque 27 homicidios en un día no se había visto en México por lo menos en 13 o 14 años”, afirmó.

Destacó que la reducción de los homicidios también responde al fortalecimiento de la Guardia Nacional, al trabajo de inteligencia y a la coordinación entre autoridades federales y estatales.

“Es un trabajo titánico poder hacer un solo sistema de inteligencia e investigación con plataformas únicas que permitan tener más información de quiénes son los generadores de violencia”, señaló.

Afirmó que las acciones de seguridad se sustentan en investigaciones y órdenes judiciales, y rechazó prácticas de criminalización generalizada.