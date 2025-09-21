Cerrar X
De la Fuente representará a México en Asamblea General de la ONU

De la Fuente, acudirá a Nueva York para participar en nombre de la presidenta en el periodo número 80 de sesiones de la Asamblea General de la ONU

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, acudirá a Nueva York para participar en nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el periodo número 80 de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), informó este sábado la cancillería.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) detalló que el canciller iniciará actividades el lunes 22 de septiembre, fecha en que arranca el segmento de Alto Nivel de la Asamblea General. 

Durante su visita, De la Fuente intervendrá en el debate general, asistirá a reuniones ministeriales sobre temas centrales de la agenda multilateral y sostendrá encuentros bilaterales con cancilleres de diversas naciones.

El tema rector de esta edición es: “Juntas y juntos somos mejores: más de 80 años al servicio de la paz, el desarrollo y los derechos humanos”.

Según la SRE, la agenda de México se centrará en reafirmar los principios constitucionales de política exterior y los compromisos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas.

La dependencia subrayó que la participación de México en este encuentro multilateral busca contribuir a los esfuerzos globales para alcanzar la paz, fortalecer la cooperación internacional y promover el bienestar de los pueblos.


