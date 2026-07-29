Decomisan 1.3 toneladas de drogas en operativos: 28 julio 2026

Se encabezaron los operativos realizados el 28 de julio por fuerzas federales y estatales en distintos puntos del territorio mexicano

Más de una tonelada de cocaína interceptada frente a las costas de Chiapas, 200 kilos de metanfetamina descubiertos en un camión en Sonora y una bodega utilizada para elaborar drogas sintéticas desmantelada en Sinaloa encabezaron los operativos realizados el 28 de julio por fuerzas federales y estatales en distintos puntos del país.

Aseguran embarcación con 1.1 toneladas de cocaína en Chiapas

El decomiso más grande ocurrió frente a las costas de Chiapas, donde elementos de la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República detuvieron a tres hombres que viajaban en una embarcación menor con 1.1 toneladas de cocaína.

En la operación también fueron asegurados 33 bidones con 840 litros de combustible y dos radiobalizas, dispositivos empleados para ubicar o seguir embarcaciones en altamar.

Otro cargamento de grandes dimensiones fue localizado sobre la carretera internacional México, a la altura de Caborca, Sonora. Personal de la FGR, SSPC, Ejército, Marina y Policía Estatal detuvo al conductor de un camión de transporte en el que fueron encontrados 200 kilos de metanfetamina.

Campamentos clandestinos, decomiso de arsenal y drogas en Sinaloa

En Culiacán, Sinaloa, elementos de la Marina localizaron e inhabilitaron una bodega clandestina utilizada para la elaboración de drogas sintéticas en el poblado La Estancia de Abajo. En el inmueble fueron asegurados cinco kilos de metanfetamina, 3 mil 840 litros y mil 625 kilos de sustancias químicas, además de materiales diversos.

El Gabinete de Seguridad calculó que esta operación provocó una afectación económica de 4 millones 92 mil 858 pesos a la delincuencia organizada.

También en Sinaloa, militares localizaron e inhabilitaron un campamento clandestino en el poblado Chupaderos, municipio de Concordia, donde aseguraron tres armas largas, 30 cargadores, 3 mil 359 cartuchos, cuatro chalecos tácticos y dos placas balísticas.

En el ejido Francisco Villa, municipio de El Rosario, personal de la Marina encontró seis armas largas, 822 cartuchos útiles, cuatro cintas eslabonadas, 24 cargadores, dos chalecos balísticos, dos placas balísticas, dosis de metanfetamina, dinero en efectivo y un vehículo.

Durante recorridos de vigilancia en El Potrero de Carrasco, Mazatlán, el Ejército aseguró otras tres armas largas, un arma corta, 21 cargadores, cartuchos, tres chalecos tácticos y seis placas balísticas.

Tabasco, Tamaulipas, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca se suman a los aseguramientos

En el municipio de Centro, Tabasco, elementos de la Marina y autoridades estatales detuvieron a una persona que viajaba en un vehículo con cinco armas largas, un lanzagranadas, cartuchos y diversas dosis de droga.

En Camargo, Tamaulipas, militares y agentes de la Fiscalía estatal catearon un inmueble y detuvieron a 10 personas, entre ellas tres menores de edad. En el lugar aseguraron un arma larga, un arma corta, siete cargadores, 17 cartuchos y ocho vehículos.

Los operativos se extendieron a Michoacán, donde autoridades federales y estatales catearon un inmueble en Carácuaro y decomisaron 10 kilos de metanfetamina, costales con sosa cáustica, tambos, tanques de gas y dos vehículos, uno de ellos con reporte de robo.

En la localidad de Tahuazal, municipio de Lázaro Cárdenas, integrantes de la Guardia Nacional y del Ejército localizaron una motocicleta junto con cinco armas largas, 14 cargadores, 318 cartuchos y un chaleco táctico.

En Nuevo León, dos personas fueron detenidas durante la inspección de un vehículo en Galeana. Los agentes les aseguraron 5 mil dosis de metanfetamina y dos chalecos tácticos.

En Guadalupe, personal de la FGR, SSPC y Policía Estatal cateó otro inmueble, donde fueron localizados 99 kilos de marihuana, 10 cartuchos e identificaciones.

En Oaxaca, elementos del Ejército, Guardia Nacional y Fiscalía estatal detuvieron a una persona por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio y lesiones.