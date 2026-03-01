Podcast
Nacional

Decomisan más de 10 toneladas de cocaína durante 2026

Como parte de estos despliegues, también se detuvieron a un total de 11 presuntos delincuentes vinculados a los delitos relacionados con la droga encontrada

  • 01
  • Marzo
    2026

La Secretaría de Marina informó que se decomisaron más de 10 toneladas de presunta cocaína, casi cuatro toneladas de metanfetaminas y más de 70 toneladas de precursores químicos durante los despliegues establecidos desde el inicio del 2026.

A través de la Armada de México, las autoridades marítimas informaron que esto fue resultado de las operaciones marítimas, aéreas y terrestres que realiza su personal en distintas tareas de seguridad.

¿Cuánta cantidad de droga se ha decomisado vía marítima?

De acuerdo con las autoridades federales, esto fue lo asegurado por vía marítima durante el presente año:

  • Alrededor de 10 toneladas de presunta cocaína
  • Un semisumergible o embarcación de bajo perfil
  • Dos embarcaciones con dos motores fuera de borda
  • 1,043 litros de combustible

Como parte de estos despliegues, también se detuvieron a un total de 11 presuntos delincuentes.

¿Cuánta cantidad de droga se ha decomisado vía terrestre?

Por otra parte, las autoridades aseguraron que por vía terrestre se decomisaron:

  • Cinco laboratorios clandestinos
  • Cuatro toneladas de presunta metanfetamina 
  • Más de 70 toneladas de precursores químicos 
  • Casi dos toneladas de metanfetaminas
  • 53 kilos de fentanilo

En lo que respecta a la erradicación de plantíos de marihuana y amapola, se destruyeron aproximadamente 332,124 plantas de marihuana en un área aproximada de 21,380 m² y 10 millones 350,500 plantas de amapola en 505,900 m².

En materia de Búsqueda y Rescate, personal de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, a la fecha, rescató a 30 personas en la mar.

Asimismo, personal de Sanidad Naval brindó atención médica a cinco personas y 26 personas fueron apoyadas con evacuación médica, con el objetivo de salvaguardar la vida humana en la mar.  


