20_toneladas_japon_mexico_e235827359
Nacional

Decomisan 20 toneladas de tabaco ilegal proveniente de Japón

Autoridades federales aseguraron casi 20 toneladas de tabaco ilegal procedente de Japón en el AICM. El cargamento está valuado en más de $70 millones de pesos

  • 09
  • Enero
    2026

Autoridades federales lograron el aseguramiento de casi 20 toneladas de tabaco ilegal en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), mercancía que ingresó al país desde Narita, Japón, y cuyo valor comercial supera los $70.7 millones de pesos.

Operativo conjunto en el aeropuerto capitalino

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que los decomisos se realizaron entre el 22 de diciembre de 2025 y el 3 de enero de 2026, como parte de operativos de inspección y análisis de riesgo en la terminal aérea.

En total, fueron asegurados 19,779.5 kilogramos de tabaco, equivalentes a 954,380 cajetillas de cigarrillos que no cumplían con la normatividad fiscal ni sanitaria vigente.

Golpe a la evasión fiscal

De acuerdo con la SSPC, la incautación evitó una evasión fiscal estimada en más de $16.2 millones de pesos, correspondiente al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se aplica a los productos de tabaco.

Las autoridades señalaron que la mercancía era ingresada al país mediante declaraciones falsas y subvaluación, simulando envíos de mercancía general o artículos de compra personal.

Red internacional de contrabando

La investigación permitió detectar una red organizada que utilizaba guías aéreas con información alterada, mezclando el tabaco ilegal con cargas legítimas en vuelos comerciales.

El esquema incluía empresas importadoras que facilitaban el despacho aduanero y posteriormente distribuían los productos de forma clandestina en el mercado nacional, lo que representaba riesgos sanitarios, además de afectaciones a la recaudación y a la propiedad intelectual.

Coordinación nacional e internacional

Cabe señalar que dicho operativo fue resultado del trabajo conjunto entre la Secretaría de Marina, autoridades aduanales y la SSPC, con apoyo de la Fiscalía General de la República, la Sedena, la Guardia Nacional y el intercambio de información con autoridades japonesas.

Por otra parte, las investigaciones continúan para deslindar responsabilidades y ubicar a los responsables de la operación ilegal.


