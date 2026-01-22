Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
decomso_droga_saltillo_sintetica_8991538115
Coahuila

Decomisan 24 toneladas de precursores químicos en Saltillo

Fuerzas federales catearon un inmueble en Saltillo, utilizado como centro de almacenamiento de sustancias químicas vinculadas a actividades delictivas

  • 22
  • Enero
    2026

El aseguramiento de más de 24 toneladas de precursores químicos utilizados para la elaboración de droga sintética, realizado en Saltillo, se perfila como uno de los decomisos más significativos de este tipo en la región, tras un operativo conjunto encabezado por la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República (FGR), que además dejó una persona detenida.

La acción ocurrió el 19 de enero, cuando fuerzas federales ejecutaron una orden técnica de investigación en un inmueble de la capital coahuilense, el cual era utilizado como centro de almacenamiento de sustancias químicas vinculadas a actividades delictivas.

decomso-droga-saltillo-sintetica2.jpeg

En el sitio fueron asegurados 10 mil 200 litros y 14 mil 223 kilogramos de precursores químicos, materiales clave en la producción de drogas sintéticas.

De acuerdo con la información oficial, la magnitud del aseguramiento destaca por el volumen de sustancias decomisadas, lo que representa un golpe relevante a la cadena de suministro de este tipo de drogas en el norte del país, al impedir su posible transformación y distribución.

Durante el operativo fue detenida una persona, quien junto con el inmueble y los químicos asegurados quedó a disposición de las autoridades competentes, mismas que darán seguimiento a las investigaciones y determinarán su situación jurídica conforme a derecho.

decomso-droga-saltillo-sintetica1.jpeg

Las autoridades señalaron que la intervención se realizó con estricto apego al marco legal y respeto a los derechos humanos, como parte de las acciones permanentes para inhibir las operaciones del crimen organizado y preservar la seguridad en Coahuila.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Empleos_9db896baba
Torreón y Ramos Arizpe, los más golpeados por pérdida de empleos
IMG_5649_0b1dfd629d
Coahuila asegura pedidos de carbón por tres años
9b98d6f0_a3cb_4f6f_a22b_9ada112a897f_d956213e39
Capturan a presuntos implicados en robos tras operativo conjunto
publicidad

Últimas Noticias

tren_interoceanico_dictamen_sheinbaum_fgr_685ce43da6
FGR alista dictamen por descarrilamiento del Tren Interoceánico
parto_bebe_sanpedro_54407e67bd
Apoya Policía de San Pedro en nacimiento de bebé
segundo_black_hawk_samuel_nl_4c5bac647a
Recibe NL segundo helicóptero Black Hawk para Fuerza Civil
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_golfo_acaa699e6a
Detonará nuevo tren megaobra pública en urbe regia
Puma_Chipinque_b4be37d6c0
Captan presencia de puma en Reserva Natural de Chipinque 
EH_CONTEXTO_1_4c17629ae7
Padre denuncia al Hospital Ángeles por muerte de hijo de 2 años
publicidad
×