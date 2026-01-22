Decomisan 24 toneladas de precursores químicos en Saltillo

El aseguramiento de más de 24 toneladas de precursores químicos utilizados para la elaboración de droga sintética, realizado en Saltillo, se perfila como uno de los decomisos más significativos de este tipo en la región, tras un operativo conjunto encabezado por la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República (FGR), que además dejó una persona detenida.

La acción ocurrió el 19 de enero, cuando fuerzas federales ejecutaron una orden técnica de investigación en un inmueble de la capital coahuilense, el cual era utilizado como centro de almacenamiento de sustancias químicas vinculadas a actividades delictivas.

En el sitio fueron asegurados 10 mil 200 litros y 14 mil 223 kilogramos de precursores químicos, materiales clave en la producción de drogas sintéticas.

De acuerdo con la información oficial, la magnitud del aseguramiento destaca por el volumen de sustancias decomisadas, lo que representa un golpe relevante a la cadena de suministro de este tipo de drogas en el norte del país, al impedir su posible transformación y distribución.

Durante el operativo fue detenida una persona, quien junto con el inmueble y los químicos asegurados quedó a disposición de las autoridades competentes, mismas que darán seguimiento a las investigaciones y determinarán su situación jurídica conforme a derecho.

Las autoridades señalaron que la intervención se realizó con estricto apego al marco legal y respeto a los derechos humanos, como parte de las acciones permanentes para inhibir las operaciones del crimen organizado y preservar la seguridad en Coahuila.

