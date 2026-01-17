Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
G_3q3_Mu_XAAAIK_Sk_de3a17808b
Nacional

Decomisan armas y droga en el Penal de Aguaruto

Autoridades aseguraron armas, explosivos, droga, dinero y celulares durante un operativo sin incidentes en el penal de Aguaruto

  • 17
  • Enero
    2026

Elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con fuerzas federales y estatales, realizaron un operativo de revisión en el Penal de Aguaruto, donde fueron localizados diversos objetos prohibidos y de alto riesgo.

La acción contó con el resguardo perimetral del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, lo que permitió el desarrollo del operativo sin contratiempos.

Aseguran armamento y explosivos

Durante la inspección se encontraron fusiles, pistolas y cargadores abastecidos, así como una granada de fragmentación, lo que evidencia la presencia de armamento de uso exclusivo del Ejército dentro del centro penitenciario.

Droga, dinero y objetos prohibidos

Además del armamento, las autoridades aseguraron múltiples dosis de marihuana y cocaína, teléfonos celulares, puntas, candados de mano, dispositivos electrónicos y más de 117 mil pesos en efectivo.

Todo el material fue puesto a disposición del Ministerio Público para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

Las autoridades informaron que la revisión se llevó a cabo sin incidentes y con respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

Asimismo, reiteraron que este tipo de acciones buscan reforzar la seguridad en los centros penitenciarios y disminuir riesgos tanto para internos como para el personal y los visitantes.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

FGR_fotografia_2026_capturado_a422a80b6b
Vinculan a proceso en Tepatitlán a Martín de Porres
Trump_Ley_Insurreccion_Minnesota_ICE_18839cc5fb
Trump amenaza con invocar Ley de Insurrección en Minnesota
Exigen_localizacion_colombiano_desaparecido_3989b24d75
Confirman autoridades detención y liberación de colombiano
publicidad

Últimas Noticias

escena_cristina_saralegui_julio_iglesias_927ec6a4b5
Cristina Saralegui respalda a Julio Iglesias tras acusaciones
deportes_jorge_sanchez_0271fe3fe2
Está Jorge Sánchez en la mira del PAOK para volver a Europa
EH_FOTO_VERTICAL_24ae809d69
Miguel Flores reconoce a Fuerza Civil por su desempeño nacional
publicidad

Más Vistas

Arranca_Igualdad_trimestre_talleres_centros_comunitarios_02ed095144
Arranca Igualdad trimestre de talleres en centros comunitarios
EH_DOS_FOTOS_2026_01_17_T093925_741_a94894a5ee
Bruno Mars debuta en Roblox con concierto virtual
EH_FOTO_VERTICAL_4_e9a75d52a6
Regiomontanos son ayudados bajo el programa "Maneja Seguro"
publicidad
×