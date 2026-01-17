Decomisan armas y droga en el Penal de Aguaruto

Elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con fuerzas federales y estatales, realizaron un operativo de revisión en el Penal de Aguaruto, donde fueron localizados diversos objetos prohibidos y de alto riesgo.

La acción contó con el resguardo perimetral del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, lo que permitió el desarrollo del operativo sin contratiempos.

Aseguran armamento y explosivos

Durante la inspección se encontraron fusiles, pistolas y cargadores abastecidos, así como una granada de fragmentación, lo que evidencia la presencia de armamento de uso exclusivo del Ejército dentro del centro penitenciario.

Grupo Interinstitucional asegura diversos objetos durante revisión en cuatro módulos del Centro Penitenciario de Aguaruto



Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, a través del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal… pic.twitter.com/lQFjnEpOrg — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) January 17, 2026

Droga, dinero y objetos prohibidos

Además del armamento, las autoridades aseguraron múltiples dosis de marihuana y cocaína, teléfonos celulares, puntas, candados de mano, dispositivos electrónicos y más de 117 mil pesos en efectivo.

Todo el material fue puesto a disposición del Ministerio Público para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

Las autoridades informaron que la revisión se llevó a cabo sin incidentes y con respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

Asimismo, reiteraron que este tipo de acciones buscan reforzar la seguridad en los centros penitenciarios y disminuir riesgos tanto para internos como para el personal y los visitantes.

