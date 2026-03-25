Cateo en Torreón deja drogas, armas y un inmueble asegurado

La Policía Estatal de Coahuila, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), llevó a cabo un cateo autorizado por un juez de control en el fraccionamiento Villas San Ángel, Torreón, el 23 de marzo.

Durante la operación, se aseguraron 23 kilogramos de marihuana y 3 kilogramos de cristal, así como dos armas largas, tres armas cortas y una réplica de arma corta.

El inmueble fue asegurado y se dio vista a la Fiscalía General de la República en su delegación laguna. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se encargaron de la puesta a disposición del material asegurado.

La Policía de Acción y Reacción (PAR), junto al Grupo Reacción Especial Coahuila (GREC) y la Policía Municipal de Torreón, brindaron apoyo en el perímetro, junto a la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional.

Gabriela Carrillo, Directora del Centro de Investigación Estratégico contra el Narcomenudeo, destacó que estos resultados son parte de los acuerdos de la Mesa de Seguridad, liderada por el Gobernador Manolo Jiménez Salinas y coordinada por el Fiscal General, Federico Fernández Montañez.

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