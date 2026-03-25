Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
96dc5203_9e6c_4044_8663_9e467a44ea26_b94bd33655
Coahuila

Cateo en Torreón deja drogas, armas y un inmueble asegurado

Autoridades decomisan marihuana, cristal y armamento en Villas San Ángel; el caso fue turnado a la FGR tras operativo coordinado

  • 25
  • Marzo
    2026

La Policía Estatal de Coahuila, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), llevó a cabo un cateo autorizado por un juez de control en el fraccionamiento Villas San Ángel, Torreón, el 23 de marzo.

Durante la operación, se aseguraron 23 kilogramos de marihuana y 3 kilogramos de cristal, así como dos armas largas, tres armas cortas y una réplica de arma corta.

El inmueble fue asegurado y se dio vista a la Fiscalía General de la República en su delegación laguna. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se encargaron de la puesta a disposición del material asegurado.

La Policía de Acción y Reacción (PAR), junto al Grupo Reacción Especial Coahuila (GREC) y la Policía Municipal de Torreón, brindaron apoyo en el perímetro, junto a la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional.

Gabriela Carrillo, Directora del Centro de Investigación Estratégico contra el Narcomenudeo, destacó que estos resultados son parte de los acuerdos de la Mesa de Seguridad, liderada por el Gobernador Manolo Jiménez Salinas y coordinada por el Fiscal General, Federico Fernández Montañez.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

aficionado_fallecido_tras_partido_veracruz_racing_celaya_de0b35cbaa
Investigan muerte de aficionado tras partido de Celaya vs Racing
Aplican_acciones_proximidad_ante_frente_frio_40552ca758
Aplican autoridades acciones de proximidad ante frente frío
EH_UNA_FOTO_2025_12_20_T135644_002_d719870e73
Caen tres por huachicol en el Istmo; ligan célula al CJNG
publicidad

Últimas Noticias

jefe_hezbola_denuncia_planes_gran_israel_9cfeb4760c
Jefe de Hezbolá denuncia planes para crear un 'Gran Israel'
milei_cjng_5e38559f74
Designa Argentina al CJNG como organización terrorista
francia_india_ormuz_567b65cb49
Francia e India pactan proteger el estrecho de Ormuz ante bloqueo
publicidad

Más Vistas

Adrian_de_la_Garza_a34ee033a8
Inaugura Adrián de la Garza operativo por Semana Santa
nl_uber_aeropuerto_de40106174
Hostiga Guardia Nacional a taxis de plataforma en el Aeropuerto
EH_DOS_FOTOS_63_5f890f4e63
Denuncia mujer estafa al vender reloj de lujo en San Pedro
publicidad
×