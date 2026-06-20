Autoridades aseguraron cerca de 270 kilos de cocaína ocultos en un contenedor del puerto de Manzanillo y detuvieron a dos extranjeros

Inicio / Nacional / Decomisan 270 kilos de cocaína en el puerto de Manzanillo

Autoridades federales aseguraron aproximadamente 270 kilogramos de cocaína ocultos en un contenedor localizado en el puerto de Manzanillo, Colima, durante un operativo realizado en un buque portacontenedores.

La droga estaba distribuida en 268 paquetes y fue descubierta mientras se realizaban maniobras de descarga de la embarcación.

Detienen a dos extranjeros

Durante la inspección también fueron localizados dos hombres de origen extranjero que se encontraban a bordo del buque en condición migratoria irregular.

En el puerto de Manzanillo, Colima, a través de la Unidad Naval de Protección Portuaria, en coordinación con autoridades federales, #PersonalNaval aseguró 270 kilogramos de presunta cocaína localizados al interior de un contenedor durante operaciones de inspección portuaria.… pic.twitter.com/a0FIdRpncP — SEMAR México (@SEMAR_mx) June 20, 2026

Las autoridades informaron que ambos estaban en buen estado de salud y fueron puestos a disposición de las instancias correspondientes para determinar su situación jurídica.

FGR integra la investigación

Tras el hallazgo, personal de la Fiscalía General de la República (FGR) realizó las diligencias periciales correspondientes para el conteo, pesaje e identificación de la droga asegurada.

"Por lo anterior, la carga asegurada fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación del caso", señalaron las autoridades mediante un comunicado.

El operativo fue encabezado por la Secretaría de Marina (Semar), a través de personal de la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP), en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), mediante la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Las autoridades indicaron que estas acciones forman parte de las labores permanentes de vigilancia e inspección en los puertos del país para prevenir e inhibir el tráfico de sustancias ilícitas y fortalecer la seguridad nacional.