Decomisan una tonelada de droga de narcotúnel en Tijuana

Autoridades federales de Estados Unidos decomisaron más de una tonelada de cocaína con un valor superior a los $45 millones de dólares y detuvieron a cuatro personas tras descubrir un narcotúnel que conectaba una vivienda en Tijuana, Baja California, con un local comercial en el área de Otay Mesa, en San Diego. De acuerdo con las investigaciones, el pasadizo clandestino era utilizado para el trasiego de droga hacia territorio estadounidense.

El hallazgo fue resultado de una investigación desarrollada entre diciembre de 2025 y mayo de 2026 por el Grupo de Trabajo Federal del Departamento de Seguridad Nacional. Según las autoridades, el túnel medía casi 590 metros de longitud, tenía una profundidad cercana a los 17 metros y contaba con sistemas de ventilación, electricidad, rieles de transporte y paredes reforzadas.

Kevin Murphy, agente especial interino de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en San Diego, afirmó que el aseguramiento representa un duro golpe para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Por su parte, la fiscal federal Bianca Calderón informó que fueron detenidos Gregorio Epifanio Hernández López, José Jiménez, Antonio Cortez y Brandon Escalante Sandoval, dos de ellos ciudadanos mexicanos.

Las autoridades señalaron que la investigación continúa abierta para determinar la posible participación de más personas en la operación del túnel.

El jefe del sector San Diego de la Patrulla Fronteriza, Justin De La Torre, aseguró que las organizaciones criminales continúan buscando nuevas formas de cruzar droga a Estados Unidos, aunque advirtió que las corporaciones de seguridad mantienen los esfuerzos para detectar y desmantelar estas estructuras clandestinas.

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