Fuerzas federales detienen y decomisan armas en Sinaloa

En tres operativos distintos en Sinaloa, fuerzas federales y estatales detuvieron a tres personas, abatieron a dos presuntos agresores, liberaron a una víctima de secuestro y aseguraron una gran cantidad de armamento, informó este lunes el Gabinete de Seguridad federal.

Según un comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en la sindicatura de Jesús María, Culiacán, los agentes fueron atacados a balazos durante recorridos de vigilancia.

Como parte del reforzamiento permanente de la seguridad en Sinaloa, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico, en coordinación con autoridades estatales, el día de ayer realizaron las siguientes acciones:



En dos operaciones conjuntas en Culiacán… pic.twitter.com/IiMUSEl3TS — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 27, 2025

Tras repeler la agresión, se detuvo a tres individuos, uno menor de edad, y se liberó a una persona privada de su libertad.

En el lugar se aseguró un arsenal que incluía una ametralladora, seis rifles de asalto, dos aditamentos lanzagranadas, 58 cargadores, mil 800 cartuchos, siete chalecos tácticos, 14 placas balísticas y siete vehículos, entre ellos uno con blindaje artesanal y varios con reporte de robo.

En el poblado Las Tres Gotas de Agua, también en Culiacán, los efectivos fueron atacados con armas de fuego y respondieron conforme a los protocolos, resultando abatidos dos agresores. Ahí se decomisaron tres rifles, 18 cargadores, municiones, seis artefactos explosivos improvisados, una granada, dos chalecos tácticos, un uniforme y un vehículo.

Durante patrullajes en Loma Grande, Escuinapa, se localizaron tres armas largas, mil 499 cartuchos, 27 cargadores, cuatro chalecos tácticos y seis placas balísticas abandonadas.

Todos los indicios y detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.

El Gabinete de Seguridad reiteró que los operativos continuarán de manera coordinada para garantizar la paz y seguridad de la población.

Participaron el Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la SSPC, la Fiscalía General de la República y corporaciones locales.

