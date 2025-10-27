Cerrar X
G4_SB_ZXWQAACB_C_36febb08d9
Nacional

Fuerzas federales detienen y decomisan armas en Sinaloa

En tres operativos distintos en Sinaloa, fuerzas federales y estatales detuvieron a tres personas, abatieron a dos presuntos agresores

  • 27
  • Octubre
    2025

En tres operativos distintos en Sinaloa, fuerzas federales y estatales detuvieron a tres personas, abatieron a dos presuntos agresores, liberaron a una víctima de secuestro y aseguraron una gran cantidad de armamento, informó este lunes el Gabinete de Seguridad federal.

Según un comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en la sindicatura de Jesús María, Culiacán, los agentes fueron atacados a balazos durante recorridos de vigilancia.

Tras repeler la agresión, se detuvo a tres individuos, uno menor de edad, y se liberó a una persona privada de su libertad. 

En el lugar se aseguró un arsenal que incluía una ametralladora, seis rifles de asalto, dos aditamentos lanzagranadas, 58 cargadores, mil 800 cartuchos, siete chalecos tácticos, 14 placas balísticas y siete vehículos, entre ellos uno con blindaje artesanal y varios con reporte de robo.

En el poblado Las Tres Gotas de Agua, también en Culiacán, los efectivos fueron atacados con armas de fuego y respondieron conforme a los protocolos, resultando abatidos dos agresores. Ahí se decomisaron tres rifles, 18 cargadores, municiones, seis artefactos explosivos improvisados, una granada, dos chalecos tácticos, un uniforme y un vehículo.

Durante patrullajes en Loma Grande, Escuinapa, se localizaron tres armas largas, mil 499 cartuchos, 27 cargadores, cuatro chalecos tácticos y seis placas balísticas abandonadas.

Todos los indicios y detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.

El Gabinete de Seguridad reiteró que los operativos continuarán de manera coordinada para garantizar la paz y seguridad de la población. 

Participaron el Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la SSPC, la Fiscalía General de la República y corporaciones locales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_28_at_5_56_13_PM_1d3931e4ed
Inicia San Pedro operativo; espera 15 mil visitantes en panteones
Whats_App_Image_2025_10_23_at_7_21_13_PM_1_2ddda8c3f3
Baja un 50 por ciento el huachicol en Coahuila
Whats_App_Image_2025_10_28_at_5_09_41_PM_b80e28b7bf
Coahuila honra a policía caído y reconoce labor de sus fuerzas
publicidad

Últimas Noticias

FO_78_U6_Y_dafd65cc5f
Llega el frío: momento de proteger tuberías y medidores del agua
Whats_App_Image_2025_10_28_at_5_56_13_PM_1d3931e4ed
Inicia San Pedro operativo; espera 15 mil visitantes en panteones
EH_UNA_FOTO_9_98e2af5c1f
Calaveritas de azúcar como ícono del Día de Muertos
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_27_at_1_01_17_AM_533dc2040d
Cierran siete pedreras por causar daños ambientales
2000693c_6f34_418a_b7ed_a37020ae3057_0b945d0001
Llenan módulos por operativo contra placas foráneas
EH_UNA_FOTO_2025_10_27_T083703_394_12434b3933
Invertirán más de 3.4 mdp para 'Nueva Explanada de los Héroes'
publicidad
×