Marina asegura químico en Sinaloa rumbo a Baja California Sur

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron aproximadamente 100 litros de un precursor químico en el puerto de Topolobampo, en Sinaloa, como parte de acciones de vigilancia y combate al crimen organizado.

El decomiso fue realizado por personal de la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP) durante labores de inteligencia y reconocimiento en la Terminal de Transbordadores del recinto.

Durante la inspección, autoridades identificaron un tractocamión de paquetería procedente de Los Mochis con destino a La Paz.

Al revisar la unidad, localizaron cinco cubetas con capacidad de 20 litros cada una, que en conjunto contenían alrededor de 100 litros de sustancia química. Tras las pruebas correspondientes, el material dio positivo a tolueno, compuesto utilizado como precursor en la elaboración de drogas sintéticas.

El cargamento fue asegurado y puesto a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación y determinar responsabilidades.

La Semar reiteró que estas acciones forman parte de la estrategia para reducir la violencia en la región, destacando su compromiso de actuar con apego al Estado de derecho y respeto a los derechos humanos, en coordinación con los tres órdenes de gobierno.

El aseguramiento refleja los esfuerzos por frenar el tráfico de sustancias químicas que pueden ser utilizadas en la producción de narcóticos, particularmente en zonas estratégicas como puertos y rutas logísticas.

Activan Plan Marina por incendio

En paralelo, la dependencia informó que personal de la Décima Segunda Zona Naval fue desplegado en Nayarit para combatir un incendio forestal en la localidad de La Cruz de Huanacaxtle.

Como parte del operativo, se activó el Plan Marina en sus fases de auxilio y recuperación, con la participación de brigadas especializadas y más de 100 elementos navales.

Las labores incluyeron el uso de un helicóptero MI-17 de la Armada de México, que realizó vuelos de reconocimiento y maniobras de combate al fuego mediante descargas de agua.

Durante tres días consecutivos, la aeronave efectuó 66 descargas de dos mil litros cada una, sumando un total de 132 mil litros de agua para contener el incendio, además de trabajos terrestres de brecheo, sofocación y limpieza de caminos.

Comentarios