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Coahuila

Aseguran cristal en Saltillo: cuatro personas son detenidas

Autoridades de Saltillo decomisan casi 3 kg de droga y detienen a cuatro hombres en cateos realizados en dos colonias de la ciudad

  • 08
  • Abril
    2026

Un cateo realizado en la colonia Las Calendarias, en Saltillo, permitió el aseguramiento de casi tres kilogramos de droga tipo cristal, como parte de acciones contra el narcomenudeo en la región sureste.

De acuerdo con autoridades, la intervención se derivó de un reporte anónimo que alertó sobre la presunta venta de narcóticos en un domicilio, donde se localizaron aproximadamente 2 kilos 800 gramos de sustancia con características de metanfetamina.

En este primer operativo no se reportaron personas detenidas; sin embargo, el inmueble quedó asegurado por la Fiscalía General del Estado para continuar con las investigaciones correspondientes.

Como parte de las líneas de investigación, se ejecutó un segundo cateo en la colonia Zaragoza, también en Saltillo, donde fueron detenidos cuatro hombres mayores de edad.

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En este punto se aseguraron alrededor de 40 gramos de cristal, 10 gramos de cocaína, una báscula gramera, una terminal de cobro electrónico y bebidas alcohólicas.

Las acciones fueron encabezadas por el Centro de Investigación Estratégica Contra el Narcomenudeo, con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal, además de corporaciones federales y estatales que brindaron seguridad perimetral durante los operativos.

El caso será turnado a instancias federales para dar seguimiento a las investigaciones, en busca de determinar el alcance de la operación y posibles vínculos con redes de distribución en la ciudad. 


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