"Defenderemos a México y a migrantes”: Claudia desde Washington

Dijo que su instrucción es que los consulados se conviertan en espacios para apoyar a los connacionales, para que se sientan abrazados por los cónsules

  • 05
  • Diciembre
    2025

Después de reunirse con Donald Trump y Mark Carney, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se dirigió al Instituto Cultural Mexicano en la capital estadounidense, donde fue recibida con música de mariachi por connacionales residentes en Washington.

Reconoció ante los connacionales que no han sido tiempos fáciles por la política migratoria que prevalece en Estados Unidos: “yo espero que poco a poco se vayan asentando las cosas. Sé que no ha sido fácil para ustedes en los últimos tiempos. Sé que la han pasado difícil y lo que hemos buscado es mejorar los consulados.

Por favor háganos saber todo lo que sigue mal lo que sienten que no está funcionando bien nuestro interés es que los consulados no solamente ayudan a las y a los mexicanos a todo lo que tiene que ver con trámites y otras cuestiones que son necesarios”.

Dijo que su instrucción es que los consulados se conviertan en espacios para apoyar a los connacionales, para que se “sientan abrazados por los cónsules”. Se está tratando que mejoren su funcionamiento pero también admitió que debe hacerse mejores esfuerzos.


