Autoridades mencionaron que uno de los agentes del ICE decidió dispararle en defensa propia porque Salgado intentó atropellarlo al intentar escapar

Inicio / Nacional / Presidenta condena muerte de migrante mexicano en manos del ICE

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó la muerte de un mexicano en manos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) registrada este martes, por lo que se tomarán medidas jurídicas en respuesta al Gobierno de Estados Unidos.

En su conferencia matutina, la mandataria federal anunció que se tomarán medidas jurídicas para detener las agresiones contra los connacionales.

"Nuestro objetivo es ir más allá de las notas diplomáticas y lo que planteamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque no podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en Estados Unidos".

El fallecido fue identificado como Lorenzo Salgado Araujo, quien se encontraba en Estados Unidos de manera irregular en Houston, Texas. Sin embargo, en un intento de las autoridades por detenerlo, perdió la vida.

Autoridades mencionaron que uno de los agentes del ICE decidió dispararle en defensa propia porque Salgado intentó atropellarlo al intentar escapar.

Por este hecho y los antes registrados, Sheinbaum Pardo afirmó que esto no debería de suceder debido a que los connacionales son contratados por empresas estadounidenses, por lo que "no tienen porque estar en centros de detención o utilizar la violencia".

Con base en esto, la mandataria federal mencionó que se prepararán medidas jurídicas "más importantes".

"Se acudirá en distintas instancias internacionales. Ya lo vamos a presentar", sentenció.

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