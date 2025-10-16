Defiende Zaldívar cambios a Ley de Amparo y niega retrocesos

El coordinador general de Política y Gobierno del Ejecutivo federal, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, salió en defensa de las recientes reformas a la Ley de Amparo, aprobadas por la Cámara de Diputados, al afirmar que no restringen los derechos de las personas ni afectan su acceso a la justicia.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el exministro aseguró que las modificaciones buscan hacer del juicio de amparo un instrumento más ágil, moderno y funcional, en sintonía con las necesidades del país.

Zaldívar acusó que existe una “campaña de desinformación” que intenta presentar las reformas como regresivas.

“El juicio de amparo ni se limita ni se acota. No se busca afectar la defensa de las personas”, afirmó.

El funcionario explicó que las modificaciones impulsadas por el gobierno federal tienen como eje modernizar el sistema judicial, reducir los tiempos de tramitación y avanzar hacia la justicia digital, lo que permitirá “abatir costos y hacer más accesible la justicia”.

Entre los principales cambios, destacó que se busca evitar el uso indebido del amparo en casos vinculados con lavado de dinero y créditos fiscales firmes, ámbitos donde algunos jueces habían concedido suspensiones que, según él, favorecían a presuntos delincuentes.

“Una institución tan noble como el amparo no puede servir para proteger a quienes se dedican a lavar dinero”, subrayó Zaldívar.

En el caso de bloqueos de cuentas ordenados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), puntualizó que solo se suspenderán si el afectado acredita el origen lícito de sus recursos.

Zaldívar también defendió las nuevas disposiciones en materia fiscal, que impiden interponer amparos contra créditos firmes, al considerar que este cambio acelerará los procesos y reducirá abusos de grandes deudores.

Explicó que algunos litigios han llegado a durar hasta 20 años, beneficiando a despachos y empresas que evaden impuestos.

“Queremos que quien debe impuestos los pague, sin afectar su derecho de defensa, pero haciendo los procesos más cortos”, afirmó.

Además, aclaró que las personas afectadas por bloqueos erróneos podrán acceder a un “mínimo vital” para cubrir gastos esenciales como salarios, impuestos y pensiones alimenticias.

Rechaza acusaciones de retroactividad

Ante las críticas de la oposición, el funcionario negó que las reformas tengan efectos retroactivos, precisó que los juicios en trámite seguirán rigiéndose por la legislación anterior en las etapas ya concluidas, y que solo las fases futuras se ajustarán a las nuevas normas.

“En materia procesal no hay retroactividad, todos los derechos adquiridos en los juicios de amparo en trámite son intocables e intocados”, enfatizó.

Zaldívar acusó que algunos jueces, magistrados y comentaristas “mienten deliberadamente” al afirmar lo contrario, y sostuvo que las críticas provienen de sectores “con intereses políticos o económicos”.

“Defienden a deudores fiscales o son parte del viejo sistema del PRIAN”, sentenció.

