Presidencia defiende Plan B de Reforma Electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que el llamado Plan B de la Reforma Electoral busca eliminar privilegios en distintas instituciones públicas, incluidos organismos electorales y congresos estatales.

Durante la conferencia matutina realizada en Colima, la mandataria señaló que el objetivo central es fortalecer la austeridad en el gobierno.

“Para nosotros es fundamental seguir encabezando un gobierno que busca acabar con los privilegios en todos los sentidos”, afirmó.

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Crítica a altos salarios en organismos públicos

Sheinbaum cuestionó particularmente los sueldos de consejeros electorales y los presupuestos de algunos poderes legislativos.

“No estamos de acuerdo con los grandes salarios de los consejeros del INE”, dijo.

También criticó que algunos congresos locales y el propio Senado manejen recursos que consideró excesivos.

“No estamos de acuerdo con que congresos estatales tengan presupuestos tan desproporcionados o que el Senado tenga un presupuesto tan alto”, señaló.

Además, insistió en que el eje de su administración es mantener la llamada austeridad republicana.

“Vamos a seguir trabajando para disminuir los privilegios, con el principio juarista de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, manifestó.

Propuesta llegará al Congreso

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo Federal adelantó que la Secretaría de Gobernación trabaja en los detalles finales de la propuesta legislativa.

“Está armando y terminando la propuesta para poder enviarla la próxima semana al Congreso”, explicó.

Añadió que espera el respaldo de legisladores y de la ciudadanía para avanzar con la reforma.

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