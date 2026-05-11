SEP defiende adelantar vacaciones y recortar ciclo escolar

El titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, defendió este lunes la propuesta para modificar el calendario escolar y adelantar el cierre del ciclo educativo, al asegurar que después del 15 de junio las escuelas permanecen abiertas sin una función académica clara.

Durante la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria de la SEP, el funcionario sostuvo que mantener las aulas abiertas durante las últimas semanas del ciclo escolar responde más a procesos administrativos que a actividades pedagógicas.

“Debemos ser honestos, tras la entrega de calificaciones hay una inercia en las escuelas. Después del 15 de junio se cae en un periodo que en realidad se aprovecha para la descarga administrativa”, declaró.

Incluso afirmó que en muchos casos “la escuela se convierte en una estancia forzada”.

“Respondió a realidades innegables, ante el azote del cambio climático en algunas zonas y los conflictos de movilidad que generará el Mundial 2026”, señaló.

🔴 #EnVivo | El secretario de Educación, @mario_delgado, acompañado por las autoridades educativas de todo el país, encabeza la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026.https://t.co/8Cr95msWjW — SEP México (@SEP_mx) May 11, 2026

Cambio climático y Mundial, entre las razones

Mario Delgado reiteró que el ajuste al calendario responde a nuevas condiciones que enfrenta el país, particularmente las altas temperaturas en diversas regiones y los retos de movilidad derivados de la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“México no cabe en un solo calendario”, expresó al poner como ejemplo estados como Sonora, donde las temperaturas pueden alcanzar hasta los 45 grados.

El funcionario aseguró que las modificaciones buscan adaptarse a esas realidades regionales y mejorar las condiciones para estudiantes y docentes.

Cuestiona esquema tradicional de clases

Mario Delgado también lanzó críticas al artículo 87 de la Ley General de Educación, el cual establece que el calendario escolar debe contemplar entre 185 y 200 días efectivos de clase.

De acuerdo con el funcionario, ese modelo responde a una visión administrativa y no necesariamente a las necesidades reales de aprendizaje de los estudiantes.

“Es residuo de la visión tecnocrática que redujo la educación a una estadística de permanencia (...) Lo más importante es el aprendizaje, más allá de las horas de custodia”, expresó.

Las declaraciones ocurren en medio de cuestionamientos de grupos de padres de familia y de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes criticaron la posibilidad de adelantar el cierre de clases y ampliar el periodo vacacional.

Aunque defendió la propuesta, Mario Delgado admitió que el cierre anticipado del ciclo escolar también implica desafíos para muchas familias mexicanas.

“Al cerrar la escuela la carga del trabajo recae en las mujeres”, reconoció el titular de la SEP.

Ante la polémica generada, indicó que las autoridades educativas escucharán las opiniones de padres y maestros antes de definir la versión final del calendario escolar.

Sheinbaum respalda acuerdo aprobado por estados

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó el proceso mediante el cual se aprobó inicialmente el ajuste al calendario escolar.

La mandataria aseguró que la propuesta fue avalada de manera unánime por los secretarios de Educación de las 31 entidades y la Ciudad de México, incluso por representantes de estados cuyos gobernadores posteriormente manifestaron desacuerdo.

“Ahora salieron gobernadores a decir que no están de acuerdo, que están en todo su derecho, pero sus secretarios de Educación lo aprobaron”, declaró.

Sheinbaum rechazó además que el cambio haya sido una “ocurrencia” del titular de la SEP y afirmó que la propuesta surgió a partir de solicitudes de docentes y padres de familia.

Lee la nota completa: Cada estado podría ajustar el calendario escolar: Presidencia

Revisarán vacaciones y versión final del calendario

Pese a defender el acuerdo inicial, Mario Delgado reconoció que aún es necesario escuchar más opiniones antes de definir el calendario definitivo.

“El eco de los días recientes revela que nos faltan voces en esta mesa de análisis, de los padres y maestros”, comentó.

Entre los puntos que podrían modificarse se encuentra la duración del periodo vacacional, luego de que la presidenta propusiera cancelar la posibilidad de extender las vacaciones hasta tres meses.

Cabe recordar que el acuerdo original contemplaba concluir labores administrativas el 12 de junio y comenzar el ciclo escolar 2026-2027 con dos semanas de actividades de reforzamiento académico antes del inicio formal de clases, programado para el 31 de agosto.

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