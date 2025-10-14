Cerrar X
sheinbaum_358_lluvias_8f47ee2786
Nacional

Dejan fuertes lluvias 358 cortes viales y 39 puentes dañados

Más de 4 mil elementos del Ejército y la Marina trabajan en la reconstrucción, mientras se planea rediseñar las estructuras con resistencia a lluvias milenarias

  • 14
  • Octubre
    2025

Las lluvias torrenciales que afectaron al centro del país provocaron 358 interrupciones en carreteras y caminos alimentadores, así como daños en 39 puentes, de acuerdo con el informe presentado este martes por Jesús Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

El funcionario explicó que los fenómenos meteorológicos registrados en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí dejaron 307 comunidades incomunicadas, lo que ha motivado un despliegue logístico de emergencia en coordinación con las fuerzas armadas.

Cabe señalar que más de 4 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) se encuentran en campo atendiendo incidencias, retirando escombros y reconstruyendo puentes colapsados.

Hasta ahora, se han resuelto 99 incidencias y reabierto 130 tramos carreteros, informó Esteva Medina, no obstante aclaró que las zonas más afectadas presentan grandes desafíos por la inaccesibilidad del terreno y la falta de maquinaria pesada en algunos puntos.

El secretario explicó que las actuales estructuras viales fueron diseñadas para resistir fenómenos con un “periodo de retorno” de 100 años, es decir, lluvias de la magnitud esperada una vez por siglo, sin embargo los recientes temporales superaron por mucho esos parámetros.

“Ahora vemos lluvias que rebasaron con creces el periodo de retorno de 100 años, por ello estamos diseñando estructuras con periodos de retorno de mil años”, indicó Esteva.

El nuevo estándar permitirá que los puentes y carreteras soporten eventos climáticos extremos derivados del cambio climático.

Para las comunidades más incomunicadas, donde el acceso terrestre es imposible, la SICT implementará puentes aéreos con el apoyo de 41 helicópteros de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Estas aeronaves transportarán piezas y materiales para reconstruir tramos estratégicos y restablecer la conexión entre municipios.

“Vamos a movilizar estructuras completas por aire. La meta es no dejar aislada a ninguna comunidad”, aseguró el titular de la SICT.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

cfe_91_1e5ec2da45
Restablece CFE el 91% del servicio eléctrico en cinco estados
EH_UNA_FOTO_2025_10_13_T151601_872_e2b12a6488
Confirma presidente de Madagascar que huyó para proteger su vida
brasil_mexico_lluvias_709b708bae
Brasil lamenta tragedia en México y ofrece apoyo por lluvias
publicidad

Últimas Noticias

ley_aduana_senado_e537d168c9
Avala Senado Ley Aduanera; entrará en vigor el 1 de enero de 2026
66_muertos_lluvias_bbc458442e
Sube a 66 el número de muertos por inundaciones en México
finanzas_bancos_cibanco_3f74005da0
Recibirán casi 33,000 ahorradores de CIBanco sus depósitos
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_14_at_1_23_13_AM_2e1efd5ac2
Avanza un 70% la Carretera Interserrana en tramo estatal
acuerdo_paz_gaza_2866e1bd57
Firman acuerdo de paz en Gaza impulsado por Trump
Whats_App_Image_2025_10_13_at_9_11_36_PM_7c77d506d4
Asesinan a adulto mayor; victimario sería su nieto
publicidad
×