Dejan fuertes lluvias 358 cortes viales y 39 puentes dañados

Las lluvias torrenciales que afectaron al centro del país provocaron 358 interrupciones en carreteras y caminos alimentadores, así como daños en 39 puentes, de acuerdo con el informe presentado este martes por Jesús Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

El funcionario explicó que los fenómenos meteorológicos registrados en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí dejaron 307 comunidades incomunicadas, lo que ha motivado un despliegue logístico de emergencia en coordinación con las fuerzas armadas.

Cabe señalar que más de 4 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) se encuentran en campo atendiendo incidencias, retirando escombros y reconstruyendo puentes colapsados.

Hasta ahora, se han resuelto 99 incidencias y reabierto 130 tramos carreteros, informó Esteva Medina, no obstante aclaró que las zonas más afectadas presentan grandes desafíos por la inaccesibilidad del terreno y la falta de maquinaria pesada en algunos puntos.

El secretario explicó que las actuales estructuras viales fueron diseñadas para resistir fenómenos con un “periodo de retorno” de 100 años, es decir, lluvias de la magnitud esperada una vez por siglo, sin embargo los recientes temporales superaron por mucho esos parámetros.

“Ahora vemos lluvias que rebasaron con creces el periodo de retorno de 100 años, por ello estamos diseñando estructuras con periodos de retorno de mil años”, indicó Esteva.

El nuevo estándar permitirá que los puentes y carreteras soporten eventos climáticos extremos derivados del cambio climático.

Para las comunidades más incomunicadas, donde el acceso terrestre es imposible, la SICT implementará puentes aéreos con el apoyo de 41 helicópteros de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Estas aeronaves transportarán piezas y materiales para reconstruir tramos estratégicos y restablecer la conexión entre municipios.

“Vamos a movilizar estructuras completas por aire. La meta es no dejar aislada a ninguna comunidad”, aseguró el titular de la SICT.

Comentarios