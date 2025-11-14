Descarta Presidencia por completo intervención militar de EUA

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó categóricamente cualquier posibilidad de que Estados Unidos despliegue tropas en México, luego de que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, aclarara que Washington no contempla una intervención militar sin solicitud expresa del gobierno mexicano.

“Cualquier intervención queda descartada”, afirma

Durante su conferencia matutina, la mandataria reiteró que su administración mantiene una postura firme en defensa de la soberanía.

“Cualquier intervención de Estados Unidos queda descartada”, subrayó, al tiempo que criticó a quienes desde México respaldan la idea.

“Es una visión muy poco patriota y más bien intervencionista”, señaló.

Cooperación sí, operaciones militares no

Sheinbaum explicó que existe un entendimiento bilateral con Estados Unidos basado en la colaboración en seguridad, pero sin permitir acciones unilaterales o presencia militar extranjera.

“Se garantiza la soberanía, la integralidad de nuestro territorio y la cooperación sin subordinación”, sostuvo.

La mandataria detalló que la coordinación se limita al intercambio de tecnología, información e inteligencia, además de capacitación, siempre a solicitud de México.

Apoyaremos solo si México lo pide: Rubio

Las declaraciones llegan después de que Marco Rubio reconociera que la cooperación bilateral es “excelente” y asegurara que el gobierno de Donald Trump no enviará tropas al país.

“Obviamente, no quieren que tomemos medidas unilaterales ni que enviemos fuerzas estadounidenses a México”, dijo Rubio, durante la cumbre del G7 en Canadá.

El funcionario norteamericano afirmó que el apoyo estadounidense continuará en materia de entrenamiento, equipo e inteligencia, pero sin incursiones militares.

