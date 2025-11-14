Cerrar X
eua_mexico_intervencion_576d82f76d
Nacional

Descarta Presidencia por completo intervención militar de EUA

Claudia Sheinbaum aseguró que no habrá intervención militar de Estados Unidos en México y reafirmó que la cooperación en seguridad se mantendrá

  • 14
  • Noviembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó categóricamente cualquier posibilidad de que Estados Unidos despliegue tropas en México, luego de que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, aclarara que Washington no contempla una intervención militar sin solicitud expresa del gobierno mexicano.

“Cualquier intervención queda descartada”, afirma

Durante su conferencia matutina, la mandataria reiteró que su administración mantiene una postura firme en defensa de la soberanía.

“Cualquier intervención de Estados Unidos queda descartada”, subrayó, al tiempo que criticó a quienes desde México respaldan la idea.

“Es una visión muy poco patriota y más bien intervencionista”, señaló.

Cooperación sí, operaciones militares no

Sheinbaum explicó que existe un entendimiento bilateral con Estados Unidos basado en la colaboración en seguridad, pero sin permitir acciones unilaterales o presencia militar extranjera.

“Se garantiza la soberanía, la integralidad de nuestro territorio y la cooperación sin subordinación”, sostuvo.

La mandataria detalló que la coordinación se limita al intercambio de tecnología, información e inteligencia, además de capacitación, siempre a solicitud de México.

Apoyaremos solo si México lo pide: Rubio

Las declaraciones llegan después de que Marco Rubio reconociera que la cooperación bilateral es “excelente” y asegurara que el gobierno de Donald Trump no enviará tropas al país.

“Obviamente, no quieren que tomemos medidas unilaterales ni que enviemos fuerzas estadounidenses a México”, dijo Rubio, durante la cumbre del G7 en Canadá.

El funcionario norteamericano afirmó que el apoyo estadounidense continuará en materia de entrenamiento, equipo e inteligencia, pero sin incursiones militares.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25320035132761_1_1f90dd121d
Mueren cuatro tras naufragio de bote que transportaría migrantes
EH_UNA_FOTO_2025_11_15_T135433_322_301244e36c
Venezuela agradece a Irán apoyo ante tensión con EUA
AP_25318735591650_abd1560430
Trump acusa a la BBC de corrupción y advierte demanda millonaria
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_11_15_at_10_19_34_PM_dfc9a13b29
Rebecca Munk derrota en partido maratónico a Cadence Brace
Whats_App_Image_2025_11_15_at_9_52_28_PM_a9cafe756b
Selección Mexicana deja derrama millonaria en Torreón
rtghes_1dee73edbe
Celebran marcha pacífica por la seguridad en Saltillo
publicidad

Más Vistas

nl_megadesarrollo_topo_chico_5257f657dc
Sin permiso, desarrolladora inicia ventas de Torres Sendero
operacion_lanza_del_sur_87b406b01f
Lanza EUA 'Operación Lanza del Sur' con portaviones en el Caribe
xv_aniversario_compania_titular_danza_folklorica_uanl_5_a14ef485d3
CTDF de la UANL celebra 15 años de legado cultural
publicidad
×