Descarta presidenta reunión con representante comercial de EUA

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este miércoles que no sostendrá una reunión con Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, luego de que el funcionario estadounidense canceló su visita a México en medio del arranque de las negociaciones para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal explicó que Greer fue convocado por el presidente Donald Trump a una reunión de gabinete en Washington, razón por la cual no integró la comitiva estadounidense que arribó al país.

“Todavía está viendo si participará en estos días, pero de todas maneras va a estar atento, incluso va a tener una reunión por zoom como el secretario Ebrard, pero siguen muy bien”, declaró Sheinbaum.

Negociaciones del T-MEC continúan

Pese a la ausencia del representante comercial estadounidense, la presidenta aseguró que el diálogo bilateral se mantiene activo y avanzando conforme a lo acordado con la Secretaría de Economía.

Las negociaciones formales rumbo a la revisión conjunta del T-MEC se llevarán a cabo del 27 al 29 de mayo de 2026 y estarán encabezadas por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

De acuerdo con el gobierno mexicano, ambas naciones acordaron establecer una ruta de trabajo para profundizar las conversaciones y alcanzar acuerdos concretos en beneficio de la región.

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La Secretaría de Economía informó que la delegación estadounidense estará integrada por congresistas bipartidistas del Comité Ways and Means, así como por alrededor de 60 empresarios de distintos sectores productivos.

Según las autoridades mexicanas, la presencia de representantes del sector privado y legisladores refleja la relevancia estratégica del T-MEC para la economía de América del Norte.

La titular del Poder Ejecutivo federal señaló que en las reuniones también participarán funcionarios de la Secretaría de Economía, integrantes del equipo técnico del gobierno federal y Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización.

Asimismo, confirmó que el nuevo embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, ya forma parte de las conversaciones bilaterales.

“Se está trabajando con él y su equipo”, afirmó Sheinbaum al recordar que Lazzeri sostuvo previamente un encuentro con Greer durante una visita oficial a México.

Próximas reuniones serán en Washington y CDMX

Como parte de la agenda acordada entre ambos gobiernos, se estableció que la segunda ronda de negociaciones se realizará los días 16 y 17 de junio en Washington D. C.

Posteriormente, una tercera ronda tendrá lugar en la Ciudad de México durante la semana del 20 de julio.

El gobierno federal insistió en que las mesas de trabajo continuarán enfocadas en fortalecer la integración económica regional y garantizar la estabilidad comercial entre los tres países miembros del T-MEC.

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