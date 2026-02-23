Podcast
Nacional

Refuerzan Jalisco con 2 mil militares tras muerte de 'El Mencho'

La Secretaría de la Defensa Nacional despliega refuerzos en el estado tras la jornada violenta; autoridades buscan restablecer la normalidad

  • 23
  • Febrero
    2026

Al menos 2,000 nuevos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) arribaron este lunes a Jalisco para patrullar calles y reforzar la seguridad, luego de la ola de violencia registrada el domingo tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) murió durante un operativo militar en Tapalpa, a unos 130 kilómetros al sur de Guadalajara, con apoyo de inteligencia estadounidense.

Gobierno estatal confirma despliegue

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que los efectivos ya se encuentran activos y que todas las corporaciones de seguridad y Protección Civil permanecen desplegadas en el estado.

“Han llegado 2,000 nuevos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional a patrullar las calles de Jalisco. Ya están activos”, señaló el mandatario en una reunión pública.

EH UNA FOTO - 2026-02-23T172531.853.jpg

Lemus indicó que el gobierno trabaja para recuperar gradualmente la normalidad en la entidad.

Transporte y servicios avanzan hacia la normalidad

El gobernador explicó que el sistema de transporte público comenzó a restablecer operaciones y se prevé que funcione al 100% en las próximas horas. Asimismo, aseguró que los servicios municipales ya operan con normalidad en los distintos ayuntamientos.

No obstante, continúan suspendidas las clases presenciales y los eventos masivos hasta nuevo aviso.

“Es un momento de unidad”, expresó el mandatario, al exhortar a la población a actuar con prudencia mientras se estabiliza la situación.

Autoridades mexicanas confirmaron que al menos 25 militares fallecieron el domingo, así como 30 integrantes del CJNG en diversos enfrentamientos, la mayoría en territorio jalisciense.

Washington acusaba a Oseguera Cervantes de encabezar un “reinado de terror” en México y de destruir innumerables vidas mediante el tráfico de fentanilo, por lo que ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.


Comentarios

Etiquetas:
