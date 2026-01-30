Podcast
Nacional

Gobierno despliega fuerzas por mineros secuestrados en Sinaloa

El Gabinete de Seguridad federal intensificó la búsqueda de al menos 10 trabajadores secuestrados en Concordia, Sinaloa. Omar García Harfuch confirmó operativos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que fuerzas federales trabajan junto con autoridades estatales para localizar a los trabajadores secuestrados el pasado 24 de enero en Concordia, Sinaloa.

“No vamos a parar en su búsqueda. Están todas las instituciones del Gabinete de Seguridad participando”, afirmó.

Zona bajo vigilancia militar

Aunque no precisó cuántos elementos participan en el despliegue, señaló que hay presencia reforzada del Ejército y la Marina.

“La Secretaría de la Defensa y la Marina tienen un despliegue muy fuerte en la región”, explicó.

Posible grupo criminal involucrado

García Harfuch reveló que en el área opera una célula de Los Chapitos y que ya se identificó a uno de sus líderes.

“Tenemos identificado a uno de los principales operadores y estamos en su búsqueda”, dijo.

Al ser cuestionado si se trata de un caso de extorsión, respondió:

“Fue una misma acción delincuencial donde privaron de la libertad a las víctimas”.


