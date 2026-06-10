Destaca Sheinbaum baja de la inflación; se ubica en 3.94%

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró este miércoles la disminución de la inflación en México, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportara que la inflación anual se ubicó en 3.94% durante mayo, colocándose por debajo del umbral del 4%.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal calificó el dato como una "buena noticia" y aseguró que es resultado de diversas acciones impulsadas por el Gobierno federal para contener el aumento de precios en productos y servicios de consumo básico.

“Por cierto, una buena noticia, ayer bajó la inflación. Estamos abajo de 4%, que es resultado del trabajo permanente que hemos estado haciendo para que no suba el precio de la gasolina, no suba el precio del diésel, el PACIC y el trabajo con los jitomateros para que disminuya el precio en las centrales de abasto”, declaró.

De acuerdo con el reporte más reciente del Inegi, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se ubicó en 145.527 puntos durante mayo, lo que representó una disminución mensual de 0.21%.

Con este resultado, la inflación general anual se colocó en 3.94%, una cifra inferior a la registrada en meses anteriores y dentro del rango observado por las autoridades monetarias.

El organismo detalló además que la inflación subyacente, que elimina bienes y servicios con precios más volátiles, alcanzó una tasa anual de 4.19%, mientras que la no subyacente se ubicó en 3.10%.

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Confianza e inversión, las apuestas del Gobierno

Sheinbaum sostuvo que la reducción de la inflación también está relacionada con la confianza que existe en la economía nacional y con la estabilidad que perciben inversionistas y mercados.

“Entonces es parte de la confianza que hay, de la certeza jurídica y va a haber más inversiones”, afirmó.

También destacó el comportamiento del peso mexicano frente al dólar y consideró que los indicadores económicos permiten prever un panorama favorable para los próximos meses.

“Como lo dije, este segundo semestre que viene va a ser muy bueno para el país”, concluyó.

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