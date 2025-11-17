Detiene Fiscalía a 10 durante 12 cateos simultáneos en Querétaro

La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó la detención de 10 personas durante un amplio despliegue operativo que incluyó 12 cateos simultáneos, como parte de las acciones de la estrategia “Sinergia” contra el narcomenudeo.

De acuerdo con la fiscalía, el operativo permitió el aseguramiento de más de 4,500 dosis de droga, además de armas artesanales y dos inmuebles utilizados presuntamente para actividades delictivas.

Cinco detenidos quedaron a disposición de la FGR

El organismo detalló que cinco de los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) debido a la naturaleza de los indicios localizados durante los cateos.

En total, entre los 10 aprehendidos se encuentran tres hombres y dos mujeres que serán trasladados ante las autoridades federales para continuar con su proceso.

Aseguran droga, armas artesanales y cargadores

Entre lo decomisado se encontraron dosis de marihuana, metanfetamina y cocaína, además de dos armas de fabricación artesanal, un cargador y dos cartuchos útiles.

La Fiscalía destacó que el material asegurado forma parte de investigaciones abiertas contra células dedicadas al narcomenudeo en distintos municipios.

Participaron más de 180 elementos en la operación

Por su parte, la autoridad estatal informó que el despliegue contó con la participación de 188 elementos de corporaciones estatales y federales.

Cabe señalar que dichas acciones estuvieron encabezadas por la Unidad Especializada en Investigación de Narcomenudeo, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y policías municipales.

