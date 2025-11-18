Marina detiene a 54 en Colima durante operativo Pez Vela 2025

La Secretaría de Marina detuvo a 54 personas en diversos municipios de Colima como parte de la Estrategia de Seguridad “Pez Vela 2025”, implementada para fortalecer la paz y el bienestar en la entidad.

En coordinación con la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la Dirección de Seguridad Pública de Manzanillo, se realizaron recorridos de vigilancia en Manzanillo, Tecomán, Villa de Álvarez y Colima.

Durante las acciones se aseguraron dos armas cortas, dos armas artesanales, 18 armas blancas, un cargador y 17 cartuchos, además de 268 dosis de presunta metanfetamina, cinco envoltorios y dos bolsas con aparente marihuana.

Las autoridades también decomisaron cinco inmuebles, una antena, dos computadoras, nueve teléfonos celulares, dos radios de comunicación, una camioneta con reporte de robo y ocho motocicletas.

Los 54 detenidos, junto con los objetos asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones.





