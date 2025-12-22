Detiene Fuerza Civil a 'El Betito', sobrino de Osiel Cárdenas

Mario Alberto Cárdenas Medina, alias “El Beto”, “El Betito” o “El Betillo”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo, fue detenido la noche de este domingo en Monterrey, Nuevo León, durante un operativo de la Policía Estatal.

Según el Registro Nacional de Detenciones (RND), la captura se realizó alrededor de las 19:09. Los elementos policiacos recibieron el reporte de un vehículo tipo pick up con personas armadas en el estacionamiento de un comercio ubicado sobre la avenida Lázaro Cárdenas, al sur de Monterrey.

Ante la información, se desplegó personal de seguridad para su localización y revisión, activándose el protocolo de Coordinación Metropolitana.

Al ser identificados por las autoridades, los tres tripulantes de la camioneta salieron del estacionamiento e intentaron huir por la avenida Lázaro Cárdenas. La unidad fue interceptada a la altura del cruce con la avenida Alfonso Reyes.

Durante la revisión, se confirmó que los ocupantes portaban armamento y presunta droga.

A los detenidos se les aseguró un arma larga, un arma corta, dos cargadores, siete cartuchos útiles, así como 44 bolsas con contenido de las características de la droga conocida como “cristal”.

También se decomisó una báscula digital y dinero en efectivo.

Cárdenas Medina fue detenido junto a otros dos individuos, Raúl N., de 45 años, y Kevin Alberto N., de 19 años, a quienes se les aseguraron armas de fuego durante el operativo. Vestía una playera negra y pantalón de mezclilla.

Asimismo, fue asegurada la camioneta pick up marca Cheyenne Z71, color blanco, en la que viajaban los implicados.

Los detenidos fueron trasladados a la sede de la FGR en Nuevo León.

Historial delictivo y antecedentes familiares

“El Betito” es hijo de Mario Cárdenas Guillén, “M1”, antiguo líder de la facción “Los Metros” del Cártel del Golfo, y sobrino de Osiel Cárdenas.

Originario de Tamaulipas, ha sido señalado por autoridades como generador de violencia en la región y mantiene vínculos con distintas ramas del grupo criminal.

A lo largo de su historial, ha enfrentado múltiples detenciones.

El 30 de junio de 2019 fue arrestado en una plaza comercial de Naucalpan, Estado de México, junto a Miriam “M”, asegurándose un arma, drogas y teléfonos celulares.

En noviembre de 2022, un juez lo absolvió por falta de pruebas suficientes.

Este arresto se da meses después de que otro sobrino de Osiel, Ezequiel Cárdenas Rivera, conocido como “Tormenta Junior”, fuera detenido en Matamoros y trasladado al penal del Altiplano.

Trayectoria criminal de la familia Cárdenas Guillén

Mario Cárdenas Guillén, “M1”, padre de Cárdenas Medina, lideró la facción “Los Metros” tras la caída de su hermano Antonio Cárdenas Guillén, “Tony Tormenta”.

Detenido varias veces en México y extraditado en 2022 a Estados Unidos, recibió una condena de 14 años y cinco meses por tráfico de drogas y conspiración.

La familia Cárdenas Guillén ha estado históricamente vinculada con la dirección operativa y administrativa del Cártel del Golfo, lo que ha mantenido a sus miembros bajo constante seguimiento por autoridades mexicanas y estadounidenses.

