Marina detiene a 22 personas y asegura armas y droga en Colima

11 Noviembre 2025

La Secretaría de Marina Armada de México (Semar) informó la detención de 22 personas, 20 hombres y dos mujeres, durante una serie de operativos

La Secretaría de Marina Armada de México (Semar) informó la detención de 22 personas, 20 hombres y dos mujeres, durante una serie de operativos realizados en distintos municipios de Colima, como parte de la Estrategia de Seguridad “Plan Colima”.

Durante las acciones, efectuadas en los municipios de Manzanillo, Tecomán, Villa de Álvarez, Armería y Colima capital, las autoridades aseguraron cuatro armas cortas, 421 cartuchos útiles de diferentes calibres, siete cargadores, un machete, además de diversas dosis de presunta droga.

Entre ellas, 101 dosis de una sustancia con características similares a la metanfetamina, cinco dosis y un cigarro con hierba seca presuntamente marihuana.

Asimismo, se confiscaron dos inmuebles, tres pipas, cuatro motocicletas, una con reporte de robo, y otros objetos posiblemente vinculados con actividades delictivas.

La Semar detalló que los detenidos y el material asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, para integrar las carpetas de investigación correspondientes y determinar su situación jurídica.

Las operaciones se realizaron en colonias de alta incidencia delictiva, entre ellas San Martín, Playa Azul, Lomas del Mar, Mirador de la Cumbre, Valle Alto y Constitución, en Manzanillo; así como en Sor Juana Inés y La Palmita, en Tecomán, entre otras.


