Detiene Guardia Nacional a cinco y asegura arsenal en Chiapas

Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional detuvieron a cinco personas y aseguraron diversas armas de fuego durante un operativo en el municipio de Amatenango de la Frontera, Chiapas, informaron autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En un comunicado, la Sedena detalló que las acciones se realizaron en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, con la participación de personal perteneciente a la VII Región Militar y la 39/a Zona Militar.

Los hechos ocurrieron cuando las fuerzas federales realizaban patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en las inmediaciones del ejido El Potrerillo, donde ubicaron a cinco personas en posesión de un importante arsenal.

Durante la revisión se aseguraron ocho armas de fuego, siete largas y una corta, 27 cargadores, cartuchos útiles y cuatro chalecos tácticos, precisó la dependencia.

Los detenidos y el material decomisado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica y continuarán con las investigaciones correspondientes.

La Sedena subrayó que el operativo se efectuó con estricto respeto al estado de derecho y a los derechos humanos, en coordinación con las autoridades civiles y militares de la región.

“Estas actividades se realizaron con pleno respeto a los derechos humanos, coadyuvando a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad chiapaneca”, destacó la institución.

