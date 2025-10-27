Cerrar X
Detiene EUA envío de 400 armas que iban rumbo a México

Autoridades estadounidenses decomisaron 400 armas de fuego destinadas a México y detuvieron a dos hombres, padre e hijo, acusados de contrabando

  • 27
  • Octubre
    2025

Autoridades de Estados Unidos aseguraron un cargamento de 400 armas de fuego que tenían como destino México, en una operación fronteriza que culminó con la detención de dos personas ligadas al contrabando.

El embajador estadounidense Ronald Johnson informó sobre el decomiso a través de su cuenta en X (antes Twitter), donde compartió fotografías del material incautado y destacó la colaboración binacional en materia de seguridad.

“Autoridades estadounidenses incautaron 400 armas que iban a México y arrestaron a los responsables. Armas que no llegarán a manos criminales. Seguridad compartida en acción”, escribió el diplomático.

De acuerdo con información difundida, los detenidos son Emilio R. C., residente permanente en EUA, y su hijo Edgar R. D., ciudadano estadounidense. 

Ambos fueron arrestados luego de que agentes fronterizos detectaran irregularidades en las paredes de un remolque durante una revisión rutinaria.

Tras una inspección secundaria, los agentes hallaron el arsenal oculto, compuesto por rifles de asalto, pistolas automáticas y municiones de diversos calibres.

Los implicados enfrentan cargos por contrabando de armas de fuego, aunque podrían sumarse otros delitos conforme avancen las investigaciones.

Por otra parte, el embajador Johnson subrayó que la incautación es resultado de los esfuerzos conjuntos entre ambos países para combatir el tráfico ilegal de armas.


