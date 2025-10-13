Detienen a dos por desaparición de adolescente en Naucalpan

Policías de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvieron a Gabriel Rafael N., de 57 años, y Paulo Alberto N., de 36, tras cumplimentar una orden de aprehensión por el delito de desaparición cometida por particulares.

Los hechos se registraron el 2 de octubre, cuando la adolescente de 16 años, Kimberly Moya, estudiante del CCH Naucalpan, caminaba por la colonia San Rafael Chamapa.

Gabriel Rafael N. la interceptó y la condujo hacia un vehículo Volkswagen sedán gris, conducido por Paulo Alberto N., quien la trasladó con el presunto fin de ocultar su paradero.

Durante las investigaciones, la Fiscalía llevó a cabo cateos en talleres y análisis de videograbaciones que confirmaron la presencia del vehículo y del primer detenido en los momentos previos y posteriores a la desaparición.

En un taller, se localizaron unas botas con manchas hemáticas, que tras pruebas genéticas coincidieron con muestras biológicas de los padres de la víctima, lo que apunta a una alta probabilidad de relación con Moya.

Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para localizar a la adolescente y esclarecer todos los detalles del caso.

