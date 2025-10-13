Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_13_T122822_524_341d539264
Nacional

Detienen a dos por desaparición de adolescente en Naucalpan

Gabriel N. la interceptó y la condujo hacia un vehículo Volkswagen sedán gris, conducido por Paulo N., quien la trasladó con el presunto fin de secuestrarla

  • 13
  • Octubre
    2025

Policías de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvieron a Gabriel Rafael N., de 57 años, y Paulo Alberto N., de 36, tras cumplimentar una orden de aprehensión por el delito de desaparición cometida por particulares.

Los hechos se registraron el 2 de octubre, cuando la adolescente de 16 años, Kimberly Moya, estudiante del CCH Naucalpan, caminaba por la colonia San Rafael Chamapa. 

Gabriel Rafael N. la interceptó y la condujo hacia un vehículo Volkswagen sedán gris, conducido por Paulo Alberto N., quien la trasladó con el presunto fin de ocultar su paradero.

indicios-en-el-caso-kimberly-moya.jpeg

Durante las investigaciones, la Fiscalía llevó a cabo cateos en talleres y análisis de videograbaciones que confirmaron la presencia del vehículo y del primer detenido en los momentos previos y posteriores a la desaparición.

En un taller, se localizaron unas botas con manchas hemáticas, que tras pruebas genéticas coincidieron con muestras biológicas de los padres de la víctima, lo que apunta a una alta probabilidad de relación con Moya.

Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para localizar a la adolescente y esclarecer todos los detalles del caso.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_9e82cfb431
Roban casi $200 mil en agencias de autos en San Pedro
EH_UNA_FOTO_57_8f7470ba3c
Reducen amparos federales para casos de despojo de inmuebles
EH_FOTO_VERTICAL_10_b66a07ce96
Asesino de David Cohen cobraría 30 mil pesos; tenía cómplice
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_37304879ff
Localizan restos óseos durante jornada de búsqueda en Reynosa
EH_UNA_FOTO_516d1294ff
Oficinas de Reynosa operan con normalidad tras paro en el SAT
EH_UNA_FOTO_2_d191f19e68
Reynosa se solidariza con damnificados en Veracruz
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_11_at_10_17_32_PM_1_77dc21ab48
'Siete Siglos de Grandeza de Tenochtitlán' llega a Monterrey
EH_DOS_FOTOS_2025_10_12_T095101_137_a9bb2b3b76
Tiroteo en bar deja cuatro muertos y 20 heridos en Estados Unidos
EH_UNA_FOTO_2025_10_12_T135233_194_f4ee0f47d9
Lanza Mijes llamado para apoyar a familias afectadas en Veracruz
publicidad
×