Detienen a 'El Topo' de La Unión Tepito con droga en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvo este viernes a Giovanni Mata, alias “El Topo” o “El Renato”, presunto integrante de La Unión Tepito, cuando circulaba en motocicleta en la alcaldía Gustavo A. Madero, en posesión de diversas drogas.

Durante un operativo en la avenida Eduardo Molina de la colonia Constitución de la República, los efectivos localizaron 101 bolsas y 300 gramos de posible marihuana, 63 envoltorios y 48 bolsas de aparente cocaína, así como una bolsa con presunto cristal, un teléfono celular y dinero en efectivo.

Mata, de 31 años, fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal.

Según varias fuentes, es colaborador directo de “El Manzanas” y encargado de realizar cobros por extorsión a comerciantes en las colonias Morelos y Centro de la Ciudad de México.

Además, se reveló que “El Topo” fue Director Territorial en la alcaldía Cuauhtémoc durante la administración de Sandra Cuevas (2021-2024), área desde la cual coordinaba funciones en colonias como Morelos, Ex Hipódromo y Valle Gómez.

Fotografías de aquella época lo muestran junto a Cuevas y a Alejandro Gilmare Mendoza, líder de la célula “La Chokiza”.

Esta detención evidencia la presunta relación de exfuncionarios con grupos delictivos y refuerza los operativos contra la delincuencia organizada en la capital.

